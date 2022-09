Prendetevi una pausa dalle pulizie con il robot aspirapolvere Xiaomi ROIDMI EVE Plus

Siete alla ricerca di un robot aspirapolvere che vi faccia risparmiare un po' di tempo (e fatiche) e pulisca la casa al posto vostro? Oggi vi segnaliamo un'offerta da cogliere al volo: Xiaomi ROIDMI EVE Plus, una Vacuum Cleaner 2-in-1 con dock di svuotamento integrato, può essere acquistata in offerta ad un prezzo davvero ottimo. Ecco tutti i dettagli.

Xiaomi ROIDMI EVE Plus è il robot aspirapolvere 2-in-1 con dock di svuotamento integrato

Xiaomi ROIDMI EVE Plus è una Vacuum Cleaner 2-in-1 con dock di svuotamento integrato, grazie al quale svuoterà in modo automatico il contenitore della polvere quando sarà pieno, traendo supporto dall'innovativa tecnologia antibatterica e deodorante all'ozono che elimina batteri e cattura i cattivi odori.

Il robot aspirapolvere è dotato di un motore brushless ad alte prestazioni con potenza di aspirazione di 2.700 Pa, che può rimuovere facilmente tutto lo sporco. Grazie alla tecnologia LiDAR di quarta generazione, poi, questa vacuum cleaner può scansionare rapidamente tutta la casa, mentre può essere programmata anche una pulizia a zone.

Xiaomi ROIDMI EVE Plus può essere acquistato in offerta ad un prezzo ridotto grazie al codice sconto dedicato. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

