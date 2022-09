Ultenic AC1 è il nuovo aspirapolvere senza fili con funzione di lavaggio

Ultenic ha lanciato un nuovo aspirapolvere senza fili 2-in-1 con mop integrato per una pulizia profonda e completa della casa. Stiamo parlando di Ultenic AC1 e in questo articolo ne sveleremo tutte le caratteristiche.

Ultenic AC1, il nuovo aspirapolvere per pulizia a secco e a umido

Ultenic AC1 è il nuovo aspirapolvere senza fili 2-in-1 che, oltre ad aspirare polvere e sporco, può anche lavare e pulire efficacemente diversi tipi di superfici. In questo modo, potete dire addio a scope, palette, secchi, pezze e tutte quelle cianfrusaglie per la pulizia che avete in giro per la casa.

L'aspirapolvere è dotato di un sofisticato sistema a due serbatoi che separa l'acqua pulita da quella sporca, e poter così contare su di un dispositivo sempre pulito e pronto all'uso. Al termine della pulizia, poi, Ultenic AC1 avvia un processo di auto-pulizia della spazzola e sposta polvere e sporco nel serbatoio per lo smaltimento, avviando poi un processo di asciugatura rapida.

Grazie ad un sensore integrato, poi, l'aspirapolvere è in grado di rilevare la quantità di sporco e regolare automaticamente la potenza di aspirazione e la modalità di pulizia (smart, max, pulizia profonda, asciugatura pavimento).

Ultenic AC1 presenta poi una batteria da 4.000 mAh che offre fino a 45 minuti di autonomia, mentre il supporto per i comandi vocali permette anche di controllare l'aspirapolvere a distanza, volendo anche tramite app. L'aspirapolvere è già disponibile e può essere acquistato su Amazon in offerta applicando il coupon venditore (semplicemente, dovrete spuntare la voce Coupon venditore prima del check-out). Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate correttamente i box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il