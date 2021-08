Il miglior robot aspirapolvere per tutta la famiglia? Xiaomi ROIDMI Eve Plus è la risposta

Torniamo a parlare di pulizia, questa volta con una soluzione intramontabile: Xiaomi ROIDMI Eve Plus, l'aspirapolvere robot auto-sterilizzante e dotato di dock di svuotamento perfetto per tutta la famiglia e non solo. Ti chiedi se è si tratta del robottino adatto alle tue esigenze? La risposta è di certo affermativa dato che si tratta di un dispositivo completo ed affidabile, di uno dei brand più conosciuti ed apprezzati, ora disponibile a prezzo scontato con coupon.

Xiaomi ROIDMI Eve Plus è il robot aspirapolvere perfetto: ecco perché

Quali che siano le tue necessità… di certo Xiaomi ROIDMI Eve Plus è la risposta. Siete amanti degli animali? Allora sapete bene che oltre a portate tantissima gioia ed affetto, i nostri amici a quattro zampe lasciano in giro un quantitativo spropositato di peli (in particolar modo in determinati periodi). Il robot aspirapolvere arriva in nostro soccorso il modo tempestivo e preciso, liberandoci dai peli e da possibili problemi di allergia. Grazie alle doppie spazzole laterali è in grado di raccogliere lo sporco in modo accurato, mentre l'altezza di soli 9.7 cm lo rende adatto per scivolare silenziosamente sotto letti e divani, per raggiungere anche i posti più ostici. Grazie alla navigazione laser LDS 4.0 e alla pianificazione intelligente del percorso, fare le pulizie non è mai stato così semplice (e comodo).

Non avete animali in casa… ma siete dei maniaci dell'ordine e della pulizia? Allora anche in questo caso Xiaomi ROIDMI Eve Plus fa al caso vostro grazie alla potente capacità di aspirazione, alla possibilità di programmare la pulizia, ma soprattutto grazie alla pratica dock di ricarica che funge anche da stazione di svuotamento.

L'aspirazione da 2.700 PA, la spazzola a rullo a forma di V e le doppie spazzole laterali rendono il dispositivo capace di raccogliere la polvere da pavimento e tappeti in modo efficiente, mentre il contenitore per lo sporco è racchiuso all'interno del corpo del robottino e viene svuotato nella dock in un lampo.

Il robot aspirapolvere ROIDMI Eve Plus è un valido aiuto per tutta la famiglia: se siete in dolce attesa di certo non potrà che farvi piacere avere l'aiuto di un valido assistente smart per le pulizie in casa. Il tutto senza rischi di allergie e senza contatti con germi e batteri, vista la pratica stazione di svuotamento automatico. Non sarà necessario nemmeno toccare il dispositivo: basterà l'app, comodamente dal proprio smartphone.

E se avete bambini piccoli in casa – che scorrazzano in giro gattonando e correndo – niente paura: proprio tramite l'app sarà possibile programmare l'orario e il percorso per le pulizie, in modo da tenere il dispositivo lontano dalla portata dei più piccoli. Comunque, grazie al sistema di navigazione il robottino è in grado di evitare gli ostacoli, una sicurezza in più. Inoltre ricordiamo che ROIDMI Eve Plus integra un pratico contenitore da 250 ml per l'acqua, in modo da pulire le macchie più ostinate ma senza lasciare il pavimento bagnato.

Volete saperne di più? Allora date un'occhiata alla pagina dedicata al robot presente sul sito ufficiale. Infine vi segnaliamo che Xiaomi ROIDMI Eve Plus è in offerta con codice sconto su Amazon: utilizzando il Coupon O8ZDTIDB (valido fino al 31 agosto) il prezzo scenderà a 362€. Di seguito trovate il link all'acquisto: se non visualizzate il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

