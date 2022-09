Insta360 X3 è la nuova Action Cam tascabile per content creator ed appassionati di social

Anche se l'estate è finita, di certo il mese di settembre non manca di novità per gli utenti più avventurosi, sempre in movimento ed appassionati dei social. Insta360 comincia l'ultima parte dell'anno annunciando un'Action Cam nuova di zecca: si tratta del modello Insta360 X3, progettata per l'era dei social, perfetta per i content creator e pensata appositamente per elaborare contenuti creativi e postarli sui social.

Insta360 X3 ufficiale in Italia: tutto sulla nuova Action Cam tascabile a 360°

Con il nuovo sensore da 1/2″ e il monitor touchscreen da 2,29″, Insta360 X3 è una videocamera tascabile estremamente potente. Gira video a 360° in 5,7K con Active HDR e l'effetto Selfie Stick Invisibile, oppure fotografie da 72 MP con dettagli sorprendenti. Insta360 X3 può essere è anche usata come action cam standard con la modalità a obiettivo singolo ultra-wide in 4K.

Per l'editing, si può utilizzare l'app Insta360, un concentrato di intelligenza artificiale con strumenti di reframing intuitivi per rendere magica ogni azione.

Insta360 X3 rivoluziona il modo con cui i content creator si approcciano al loro processo creativo. Riprendendo prima a 360 gradi ed inquadrando in un secondo momento, un video può essere infatti montato infinite volte in diversi modi.

Gli utenti saranno sempre in grado di catturare i momenti imperdibili, sia che si tratti di un'onda tanto attesa o di un “trick” difficile eseguito con lo skate. Basta posizionarla, premere play e inquadrare successivamente nell'app Insta360. Grazie all'acquisizione a 360 gradi, un post di Instagram in 4:5 può essere trasformato in un video TikTok in 9:16 con un solo tocco e senza che si perda la qualità.

La qualità video della Insta360 X3 è stata migliorata grazie anche alla nuova modalità Active HDR, che utilizza un algoritmo innovativo per stabilizzare le riprese d'azione, riducendo al minimo l'effetto ghosting e rivelando i dettagli in modo preciso. Il design a doppio obiettivo, poi, consente di ottenere effetti come il Selfie Stick Invisibile, in cui quest'ultimo scompare nelle riprese. Con la Modalità Selfie (Me Mode), sarà possibile scattare video selfie a 60fps, senza reframing.

La X3 offre poi foto da 72MP ultra-dettagliate, timelapse 360 in 8K, Bullet Time (effetto al rallentatore simile a quello di Matrix) potenziato. Durante l'azione, il giroscopio a sei assi dell'Action Cam e la stabilizzazione FlowState mantengono il video ultra-stabile. Horizon Lock 360° mantiene l'orizzonte livellato anche quando si ruota completamente la videocamera, mentre le altre action cam si fermano ad un livellamento di massimo 45°. Non manca poi l'impermeabilità fino a 10 metri.

Concludiamo la nostra panoramica segnalandovi anche la nuova modalità Loop Recording, che trasforma la X3 in una dash cam: registra continuamente video ma salva solo gli ultimi minuti in base all'intervallo impostato, risparmiando spazio prezioso sulla memory card.

Prezzo e disponibilità

Insta360 X3 sarà disponibile intorno a metà settembre tramite lo store ufficiale e presso i rivenditori selezionati al prezzo consigliato di 539.9€. Tra gli accessori venduti separatamente troviamo protezioni per l'obiettivo, una cold shoe invisibile, un adattatore per microfono e il Quick Reader.

