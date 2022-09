Honor Magic 5 come Huawei e Apple: la scansione facciale sarà d’ultima generazione

Il mese di settembre si sta rivelando ricco di smartphone molto interessanti, come Huawei Mate 50 e iPhone 14, molto diversi fra loro ma con una caratteristica in comune. Mi riferisco al riconoscimento facciale 3D, quel metodo di scansione biometrica avanzato che rende l'identificazione col volto un metodo veramente sicuro. In passato, si è spesso discusso di quanto possa risultare attendibile un metodo di riconoscimento 2D, cioè il sistema che usano pressoché tutti gli smartphone Android in circolazione. Questo ad aziende come Apple e Huawei sta stretto: entrambe sono anni che propongono top di gamma dotati di una scansione più tecnologica, e sembra proprio che la troveremo anche su Honor Magic 5 Pro.

Honor Magic 5 dovrebbe integrare un sistema di scansione facciale più evoluto del solito

Come suggerisce il noto leaker Digital Chat Station, sul futuro Honor Magic 5 Pro dovremmo trovare un comparto tecnico molto simile a quello di Huawei Mate 50 Pro. Si riferisce alla selfie camera da 13 MP in accoppiata al sensore 3D con tecnologia Time-of-Flight, in grado così di creare una mappatura 3D del volto proiettandovi sopra impulsi a infrarossi per il calcolo della sua profondità e della distanza dallo smartphone. Una gradita aggiunta, per quanto non parliamo di una vera novità, dato che questa tecnologia è già stata implementata su Honor Magic 4 Pro.

Tuttavia, Honor Magic 5 non dovrebbe essere un rebrand di Huawei Mate 50, perché in ballo ci sarebbero novità che non troviamo sull'ultimo flagship Huawei; per esempio lo Snapdragon 8 Gen 2 di prossima generazione, ma anche una inedita fotocamera AON dotata di ISP proprietario.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il