Sconti tech AliExpress: fino a -50% su Xiaomi, CHUWI, Amazfit, Dreame e tantissimi altri

Gli sconti tech di AliExpress coincidono con il ritorno tra i banchi, in ufficio e – più in generale – alla vita quotidiana dopo la pausa delle vacanze. Ci siamo rigenerati ed ora è tempo di guardare ai prossimi mesi con impegno. Ovviamente questo è il momento perfetto per “motivarsi”, magari con un piccolo regalino. E qui entrano in gioco le nuove offerte targate AliExpress su Xiaomi, Amazfit, CHUWI, Mpow e tanti altri brand!

Partono gli sconti tech di settembre su AliExpress: tante offerte e nuovi coupon

Come anticipato anche poco sopra, gli sconti tech di AliExpress non risparmiano nessuno. Tra offerte lampo e con coupon, ci sono molti prodotti anche fino al 50% in meno. Se avete bisogno di un nuovo tablet o portatile, magari di un indossabile oppure di un paio di auricolari true wireless o di un hard disk SSD qui trovate il meglio della tecnologia ad un prezzo super conveniente!

Ma come fare per risparmiare grazie al nuovo evento tech di AliExpress? La risposta è semplicissima: non dovrete far altro che utilizzare uno dei codici sconto che trovate di seguito.

Sconto di $4 con acquisto minimo di $40 Coupon: 8TECH4



Sconto di $12 con acquisto minimo di $120 Coupon: 8TECH120



Sconto di $24 con acquisto minimo di $240 Coupon: 8TECH24



I codici indicati possono essere utilizzati per risparmiare su tutti i prodotti indicati nella pagina dell'evento (la trovate qui sotto), anche su quelli che sono già in offerta lampo. La promozione durerà fino alle ore 9:00 del 10 settembre. E se puntate al massimo risparmio, non perdete il nuovo Coupon eBay (l'ennesima occasione super)!

