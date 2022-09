L’inverno sta arrivando ma il nuovo scaldaletto Xiaomi ci proteggerà

Forse fa ancora un po' troppo caldo per parlare dell'inverno, dato che in sono ancora tante le persone che si stanno regalando delle giornate di relax al mare. Tuttavia non è mai troppo presto per risparmiare: e in quest'ottica, per farvi trovare pronti al gelo, eccovi il nuovo scaldaletto elettrico QD, una soluzione da Xiaomi YouPin che arriva alle nostre latitudini grazie ad AliExpress!

Xiaomi YouPin presenta lo scaldaletto elettrico QD, già in offerta anche per noi (con codice sconto)

L'ultima coperta elettrica di Xiaomi – o forse sarebbe meglio parlare di una sottocoperta riscaldante – è pronta a regalarci notti al calduccio, nella massima sicurezza. Il dispositivo offre 9 modalità di riscaldamento, con temperature da 20°C fino a 52°C, ed è dotato di tre strati protettivi.

Inoltre la coperta può essere lavata senza alcun problema, semplicemente separando la pulsantiera (facilmente removibile). È presente anche una modalità che non solo elimina l'umidità ma anche gli acari, per un'igiene profonda.

Il nuovo scaldaletto elettrico QD da Xiaomi YouPin è disponibile anche per noi occidentali grazie ad AliExpress: la sottocoperta riscaldante scende di prezzo con un codice sconto dedicato! Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto, insieme al coupon da utilizzare per risparmiare.

