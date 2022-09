La fotocamera di Sony Xperia Pro-I Mark II avrà specifiche record

Di recente abbiamo scoperto il nuovo top di gamma Xperia 5 IV, ma all'orizzonte si staglia un Sony Xperia Pro-I Mark II che potrebbe stupire molti con la sua fotocamera. Se si torna al 2021, Sony Xperia Pro-I si era dimostrato uno dei camera phone più promettenti di tutto l'anno, grazie a una configurazione hardware della fotocamera mai vista prima. In particolare per la sua apertura variabile, uno dei pochissimi modelli al mondo a poter beneficiare di questa tecnologia diffusa nel mondo delle fotocamere DSRL ma non in quello degli smartphone.

E secondo i primi rumors dall'oriente, Sony Xperia Pro-I Mark II (nome non ancora confermato) potrebbe portare avanti questa tecnica fotografica. Si vocifera dell'utilizzo di tre fotocamere da 48 MP, un trittico di sensori dotati di Pixel Binning con cui scattare a 12 MP e poter così restituire immagini più luminose. Stando a quanto vociferato, la fotocamera principale avrebbe l'inedito Sony IMX903, che come l'IMX989 di Xiaomi 12S Ultra sarebbe un sensore da 1″ con apertura variabile, con un diaframma in grado di mutare fra f/1.2 e f/4.0, probabilmente con step intermedi come sul recente Huawei Mate 50 Pro.

La fotocamera ultra-grandangolare, invece, avrebbe l'altrettanto inedito Sony IMX803 da 1/1.3″, mentre il teleobiettivo un Sony IMX557 da 1/1.7″ (già visto su Xperia 1 II e Xperia 5 IV). Si vocifera anche di un nuovo ISP dedicato per la gestione della cattura multimediale, per un Sony Xperia Pro-I Mark II che potrebbe debuttare sul mercato durante il mese di novembre. Niente da fare, invece, per la tecnologia di zoom ottico continuo vista su Sony Xperia 1 IV, che dovremmo invece vedere sul prossimo camera phone di vivo.

