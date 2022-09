Con questo Coupon eBay risparmi fino a 200€ su notebook, tablet, TV ed elettrodomestici

Il nuovo Coupon eBay è servito: settembre comincia alla grande con un codice sconto che permette di risparmiare su tante categorie tech e non. Andiamo a scoprire come funzione l'iniziativa promozionale, quando dura e come fare per utilizzare il codice sconto del mese!

Coupon eBay: arriva il codice sconto di settembre 2022, per risparmiare sul meglio della tecnologia

Con l'arrivo del mese di settembre ed il ritorno a scuola e in ufficio, ecco che partono anche le offerte di eBay con un nuovo Coupon: si tratta di un codice sconto che vi permette di risparmiare sull'acquisto di tantissimi prodotti tech o di abbigliamenti. Accessori, TV, tablet, notebook, PC desktop, stampanti, elettrodomestici e molto altro ancora con le nuove offerte di eBay!

Ma come utilizzare il Coupon eBay di settembre 2022? Il funzionamento è semplicissimo e simile a quello dei mesi passati. Il codice sconto SETT22 permette di ottenere uno sconto del 15% su una spesa minima di 15€, fino ad un massimo di 100€. Inoltre può essere utilizzato due volte per ogni utente: in questo modo lo sconto raddoppia e su due ordini, sfruttando al massimo lo sconto, potrete risparmiare un totale di 200€.

La promozione termina il 25 settembre (ore 23.59), quindi avete un po' di tempo; tuttavia vi ricordiamo che le occasioni più ghiotte andranno a ruba, quindi date subito un'occhiata alla pagina dell'iniziativa.

