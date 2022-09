Back To School Euronics: fino al 50% di sconto su Xiaomi, Samsung, iPhone, PC e tanto altro

Il mese di settembre comincia benissimo per i cacciatori di sconti: si tratta di un periodo ghiotto, ricco di promozioni dedicate al rientro a scuola o in ufficio. Quale momento migliore per puntare ad un notebook nuovo di zecca oppure per cambiare smartphone? Euronics ha dato il via all'iniziativa Back To School, con un volantino particolarmente ricco di offerte: smartphone Xiaomi, iPhone, Samsung, PC, smart TV, elettrodomestici, iPad e quant'altro, con sconti fino al 50%!

Volantino Back To School Euronics 2022: tutte le offerte per un ritorno coi fiocchi, tra smartphone, notebook, tablet e non solo

Per il ritorno tra i banchi di scuola – o in ufficio se siete un po' più grandicelli – Euronics ha pensato bene di lanciare una valanga di prodotti, con una panoramica a tutto tondo del meglio del tech. Smartphone Xiaomi (come 11T Pro e 12X), iPhone, iPad e telefoni Samsung; ma anche numerosi notebook, dei PC All in One, smart TV e monitor. Nonostante la ragione della promozione sia il ritorno a scuola, c'è spazio anche per gli elettrodomestici, le console e i giochi!

Per conoscere tutte le offerte della promozione Back To School 2022 di Euronics non resta che dare un'occhiata alla pagina dedicata all'iniziativa. La trovate direttamente tramite il box qui sotto. Infine vi segnaliamo che le offerte sono disponibili anche nei punti vendita fisici: date un'occhiata al volantino virtuale per tutti i dettagli!

Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Per non perdere mai l'occasione, iscrivetevi al nostro canale Telegram dedicato alle offerte da Euronics, eBay, Unieuro, MediaWorld e tutti i principali store!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il