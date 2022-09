Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro ufficiale: il tablet rugged è tornato!

Il nuovo tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro segna il ritorno della serie di dispositivi del brand votati alla resistenza. Si tratta di un terminale pensato per garantire affidabilità e prestazioni soprattutto negli ambienti più difficili, offrendo robustezza e resistenza. In questo approfondimento, facciamo il punto della situazione sul nuovo arrivato con tutte le informazioni su specifiche tecniche, prezzo e disponibilità.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro: tutto quello che c'è da sapere sul nuovo tablet rugged

Design e display

A circa due anni di distanza dal predecessore, ecco fare capolino il nuovo Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, un tablet rugged dal corpo robusto e resistente, pensato per resistere a polvere, acqua, cadute e garantire affidabilità negli ambienti più difficili. Ovviamente abbiamo l'impermeabilità IP68, così come la certificazione di tipo militare MIL-STD-810H (che ne garantisce il funzionamento anche nelle situazioni più estreme).

Il design non è molto diverso da quello del modello precedente, con cornici spesse e asimmetriche e tasti di navigazione fisici posti sul bordo inferiore. Abbiamo anche una S-Pen ad accompagnare il tablet, per la massima produttività.

Il display è uno schermo LCD TFT da 10.1″ con risoluzione 1920 x 1200 pixel e protezione Gorilla Glass 5. Le dimensioni sono di 242.9 x 170.2 x 10.2 mm per un peso di 674 grammi.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Le specifiche tecniche di Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro sono capeggiate dalla presenza di un chipset octa-core a 6 nm, non confermato dall'azienda: l'identità del SoC viene svelata da varie certificazioni e si tratterebbe dello Snapdragon 778G (con quattro core a 2.4 GHz e quattro core a 1.8 GHz). Lato memorie abbiamo 4/6 GB di RAM e 64/128 GB di storage espandibile tramite microSD. La batteria è un'unità da 7.600 mAh.

Il resto delle caratteristiche del nuovo tablet ultra-resistente comprende Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, connettività 5G, il supporto Dual SIM (ma non in Europa) e funziona con Android 12 tramite l'interfaccia One UI di Samsung.

Il comparto fotografico è composto da un sensore posteriore da 13 MP con auto-focus e flash LED e da un modulo selfie da 8 MP.

Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro – Disponibilità e prezzo

Nonostante l'azienda abbia annunciato ufficialmente il nuovo tablet rugged Samsung Galaxy Tab Active 4 Pro, non sono stati ancora svelati prezzo e disponibilità in Europa. Sappiamo che il dispositivo arriverà a settembre ma per ora non ci sono ulteriori informazioni. Non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo con tutti i dettagli.

