OnePlus e Razer uniscono le forze: collaborazione in arrivo

Interessante in collaborazione in vista tra OnePlus e Razer. Il brand di smartphone e quello da gaming hanno annunciato una collaborazione diretta molto presto, che potrebbe veder coinvolti i dispositivi dell'azienda, magari per una qualche versione speciale degli stessi.

OnePlus e Razer insieme: cosa bolle in pentola?

Cosa andranno a fare, dunque, OnePlus e Razer insieme? Un indizio ce lo dà il teaser postato dal brand di Pete Lau su Weibo, che ci mostra un lato di quella che dovrebbe essere una gift box, come riportato tra l'altro nel poster, illuminata dai proverbiali LED dell'azienda specializzata in gaming. Purtroppo OnePlus non ha dato ulteriori comunicazioni in merito a cosa conterrà la confezione speciale, ma i vari insider hanno iniziato a “speculare” in merito.

Infatti, potrebbe esserci una versione speciale del recentissimo OnePlus Ace Pro (gemello di OnePlus 10T), che dunque aumenterebbe la sua aura da smartphone pensato anche per il gaming, in un'edizione caratterizzata da vari LED. Tuttavia, non è escluso che possa essere molto più semplice la situazione e, oltre a qualche accessorio dedicato, la cosa potrebbe risolversi con un tema dedicato o tutt'al più la stessa tastiera customizzata vista su OPPO K10 Pro cinese.

Purtroppo non è stata ancora indicata una data di uscita, ma immaginiamo che non sia troppo lontana e potremo finalmente capire in cosa consiste la collaborazione tra OnePlus e Razer.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il