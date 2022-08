Back to School con Xiaomi: bundle, offerte lampo e tanti sconti per un rientro smart!

Siete tutti pronti per il rientro a scuola o per tornare all'università? Ma perché il momento del grande ritorno deve necessariamente essere un giorno “triste” (in fondo parliamo pur sempre della fine effettiva delle vacanze)? Meglio cogliere l'occasione per farsi un regalo e prepararsi ad un rientro smart grazie alle offerte Back To School 2022 targate Xiaomi!

Xiaomi lancia la promo Back to School 2022, per un rientro smart: ecco tutte le iniziative

La nuova promozione lanciata dallo store ufficiale Xiaomi è ricca di offerte ed occasioni per spendere meno sui prodotti della compagnia cinese, che siamo smartphone o accessori. Per prima cosa vi segnaliamo l'iniziativa “Spendi & Risparmia” che permette di ricevere 40€ di sconto ogni 300€ spesi oppure 50€ di sconto ogni 400€. Sono esclusi alcuni prodotti (la serie TV A2 e Fire TV F2, così come Book S e i bundle) ma per il resto il risparmio è assicurato.

La pagina principale dell'evento è divisa in sezioni, con molteplici promo. Abbiamo le offerte lampo, con vari dispositivi a prezzo scontato; è possibile ottenere un ulteriore ribasso grazie ai coupon indicati. Ci sono smartphone, accessori smart life, ma anche bundle che propongono dei “pacchetti completi”. Insomma, la promozione Back To School 2022 di Xiaomi si rivela particolarmente ghiotta!

