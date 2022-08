Sony ha in programma un grande evento: Xperia 5 IV in arrivo?

Nuovo smartphone Sony in arrivo, e potrebbe essere proprio il tanto atteso Xperia 5 IV! Il colosso giapponese ha in programma un grande evento di lancio che verrà trasmesso in streaming sul suo canale YouTube e il teaser che annuncia il giorno dell'appuntamento nasconde una chicca molto originale. Ecco i dettagli!

Sony annuncia un grande evento in arrivo: lancerà Xperia 5 IV?

L'appuntamento è fissato al prossimo 1 settembre e vedrà il lancio di un nuovo smartphone Xperia, molto probabilmente il tanto atteso Sony Xperia 5 IV. Ad annunciarlo è stesso lo stesso colosso nipponico con un originalissimo teaser su YouTube.

Sony si è avvalso della collaborazione con l'artista Cat Burns per stuzzicare la curiosità degli utenti, mostrando un brevissimo estratto del video musicale di “People Pleaser”, che a quanto pare è stato girato proprio con il nuovo smartphone che verrà presentato all'evento.

Il claim del teaser recita: Be creative. Go Compact. Ciò lascia intuire che il prossimo smartphone Xperia avrà un corpo compatto e si caratterizzerà, probabilmente, per lo stesso design tascabile degli altri dispositivi della serie Xperia 5. A proposito di Sony Xperia 5 IV, la certificazione FCC sembra suggerire che lo smartphone sia dotato di un display con diagonale da circa 6″ e avrà una USB di tipo C. Al momento, le informazioni sullo smartphone scarseggiano, ma non manca molto all'appuntamento e quindi non ci resta che attendere ancora un po' per scoprire tutti i dettagli!

