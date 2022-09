Il presunto Pixel 7 Pro si mostra nel primo video unboxing confermando alcune caratteristiche

Ancora non è noto quando Google presenterà i nuovi smartphone Pixel della serie 7, ma tutte le indiscrezioni che stanno emergendo in rete negli ultimi giorni sembrano volerci suggerire che non siamo poi così lontani dal lancio. Ora, mentre aspettiamo che il colosso di Mountain View annunci la data di lancio, è stato pubblicato online in video unboxing di Pixel 7 Pro.

Il video unboxing del presunto Google Pixel 7 Pro conferma alcune caratteristiche

Un breve video unboxing della durata di 44 secondi è stato condiviso su Facebook, mostrandoci il presunto Pixel 7 Pro in tutto il suo splendore. Certo, un'anteprima del suo aspetto ci è stata offerta dalla stessa Google qualche mese fa, in occasione della sua conferenza annuale dedicata agli sviluppatori, ma questo nuovo video – che si unisce all'hands-on di qualche settimana fa – ce lo fa apprezzare ancora di più.

Lo smartphone mostrato nel video sfoggia un design simile a quello promosso da Google: la scocca posteriore presenta una visiera per la fotocamera in alluminio con all'interno un ritaglio a forma di pillola, uno circolare per i sensori e il flash LED. Le cornici sono molto sottili, lo schermo ampio e caratterizzato da un foro centrale. Dal momento in cui viene mostrata l'animazione ufficiale di accensione di Google, il dispositivo protagonista del video dovrebbe essere un'unità ufficiale e non un prototipo o un mockup.

Purtroppo, il video unboxing di Google Pixel 7 Pro non rivela alcuna specifica del prossimo smartphone.

