Xiaomi 13 e 13 Pro: ecco come migliorerà la fotocamera

Ci vorranno ancora mesi prima di scoprire ufficialmente Xiaomi 13 e 13 Pro, ma già da tempo si rincorrono in rete i primi rumors sulle novità che dovremmo vedere sui futuri top di gamma. Finora le voci di corridoio si sono concentrate perlopiù su come cambieranno gli schermi dei prossimi flagship Xiaomi e quali differenze ci saranno fra i due. Questa volta, invece, i leak ci rivelano come dovrebbe rinnovarsi il comparto della fotocamera.

Xiaomi 13 e 13 Pro: un leaker svela i primi dettagli sul reparto fotocamera

Secondo quanto riferito dal leaker Digital Chat Station, la parola d'ordine sarebbe 50 MP; in entrambi i casi, tutti i sensori messi in gioco da Xiaomi avrebbero questa risoluzione. Ciò significherebbe uno Xiaomi 13 con doppia fotocamera da 50+50 MP con ultra-grandangolare, dove Xiaomi 12 si fermava a una 50+13(+5) MP, e uno Xiaomi 13 Pro con tripla fotocamera da 50+50+50 MP, configurazione già vista su Xiaomi 12 Pro, con l'aggiunta di un teleobiettivo.

Tuttavia, sempre secondo il leaker cinese, Xiaomi 13 Pro beneficerebbe di un upgrade sia per l'ultra-grandangolare che per il teleobiettivo. Il suo predecessore monta un Sony IMX707 da 1/1.28″ e due meno avanzati Samsung S5KJN1 da 1/2.76″, perciò è possibile che Xiaomi decida di sostituirli con lo stesso Sony IMX707; altre opzioni comprendono il Sony IMX700 (1/1.28″), IMX766 (1/1.56″) se non addirittura il Sony IMX989 da 1″, oppure Samsung GN1 (1/1.31″), GN2 (1/1.12″), GN3 (1/1.57″) o GN5 (1/1.57″). Ma non dimentichiamoci che ad accompagnarli ci dovrebbe essere anche Xiaomi 13 Ultra, il successore di 12S Ultra che adesso sappiamo per certo che arriverà anche in Europa.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il