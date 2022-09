Redmi Pad non è ancora ufficiale ma spuntano già i prezzi in Europa

È da tanto che si parla di un tablet low budget targato Redmi, un dispositivo pensato per essere un'alternativa all'ultimo Pad 5 di Xiaomi. Ora sembra che finalmente il momento sia giunto anche se dall'azienda tutto tace; nonostante ciò i leak si sono intensificati ed ora abbiamo anche le indiscrezioni su Redmi Pad Global e sul prezzo che dovremmo trovare in Europa!

Realme Pad Global: un leak svela il prezzo per l'Europa

Il lancio di Redmi Pad è atteso in Cina ma, come rivelato anche in precedenza, dovremmo avere anche una versione Global. Stando alle ultime novità, il tablet sarà disponibile all'acquisto nella sola versione con scocca Silver, nei tagli di memoria da 3/64 GB e 4/128 GB. I leak continuano anche offrendo una panoramica del prezzo in Europa di Redmi Pad: si parla di cifre comprese tra i 250€ ed i 350€.

Inoltre il nuovo report “conferma” un dettaglio ipotizzato già da tempo (anche grazie alle varie certificazioni): il tablet dovrebbe arrivare sul mercato sia in versione 4G che con connettività 5G.

Al momento abbiamo pochi dettagli sui due modelli: la variante 5G monterebbe un chipset Snapdragon mentre il fratello minore sarebbe equipaggiato con il MediaTek Helio G99 o una soluzione inedita simile. Vi segnaliamo che Redmi Pad è apparso anche in varie immagini dal vivo e più di recente, anche in un presunto render (con Xiaomi 12T).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il