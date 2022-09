Xiaomi 12T Pro e Redmi Pad insieme nei primi render: manca solo una data d’uscita

Dopo aver rimpolpato la gamma top in Cina, la compagnia di Lei Jun si prepara ad introdurre nuovi modelli anche nel mercato internazionale. Da tempo si parla del debutto del flagship 12T Pro (e del suo fratello minore), così come del tanto chiacchierato Redmi Pad, il primo tablet della costola di Xiaomi. In attesa di una conferma ufficiale e di dettagli sul debutto, un noto insider ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i primi render dei due dispositivi.

Xiaomi 12T Pro e Redmi Pad: un'immagine leak “conferma” il design di entrambi

Entrambi i prossimi terminali del brand compaiono in un'immagine leak e vengono mostrati sotto forma di render. Abbiamo già avuto delle immagini dal vivo, anche se molto limitate. In questo caso è possibile notare completamente la back cover sia di Xiaomi 12T Pro che del tablet Redmi Pad, insieme ai dettagli sulle fotocamere.

First look ✅

Xiaomi 12T Pro

– 200MP camera 📸



Redmi Pad

– 8MP rear camera #Xiaomi #Xiaomi12TPro #RedmiPad pic.twitter.com/pmsrIoeg4R — Abhishek Yadav (@yabhishekhd) September 1, 2022

Come si legge dai moduli presenti a bordo dei device, Xiaomi 12T Pro sarà il primo top di gamma della compagnia dotato di una fotocamera da 200 MP. Il tablet avrà invece un singolo sensore da 8 MP. Il look di entrambi ricalca alla perfezione lo stile della gamma 12.

Cosa aspettarsi da Xiaomi 12T Pro e da Redmi Pad

Redmi Pad dal vivo

Per quanto riguarda Xiaomi 12T Pro, nel nostro approfondimento abbiamo raccolto leak e voci di corridoio. Dovrebbe trattarsi di un rebrand di Redmi K50 Ultra e ovviamente avrà dalla sua l'ultimo Snapdragon 8+ Gen 1, alimentato da una batteria capiente con super ricarica da 120W. Il pezzo forte sarà il già citato comparto fotografico: questo dovrebbe fare affidamento su un sensore Samsung da 200 MP.

Passando a Redmi Pad al momento ci sono ancora varie incertezze: dovremmo avere un display LCD da 10.61″ (2000 x 1200 pixel) ed una batteria da 7.800 mAh, ma i leak fanno riferimento ad una versione 5G ed una solo LTE.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il