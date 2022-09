Xiaomi 12T e 12T Pro, la data di uscita sarebbe ad un passo

Mentre la serie 12S sta impazzando in Cina, si comincia già a parlare dei prossimi top di gamma del brand asiatico, Xiaomi 12T e 12T Pro. Se in patria sono stati lanciati i tre modelli in collaborazione con Leica, a livello Global dovrebbe essere la serie T a portare questa fotocamera in occidente. In questo approfondimento facciamo il punto della situazione in merito alle indiscrezioni trapelate su specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Aggiornamento 14/09: Xiaomi 12T e 12T Pro sarebbero vicinissimi all'uscita, secondo un nuovo leak. Trovate tutti i dettagli alla fine dell'articolo.

Xiaomi 12T e 12T Pro: tutto quello che sappiamo fino a questo momento

Design e display

Come prevedibile, Xiaomi 12T e 12T Pro non si dovrebbero discostare molto sotto il profilo estetico dai precedenti top di gamma. In particolare per il modulo fotografico, molto simile ma comunque non identico, con il sensore principale che sarebbe distaccato dal resto dei sensori. Questo probabilmente per enfatizzare maggiormente la fotocamera, dato che Xiaomi 12T Pro sarà il primo dell'azienda (e uno dei primi in assoluto) a sfoggiare un sensore da ben 200 MP. Un'estetica pressoché identica a quella di Redmi K50 Ultra, di cui sappiamo Xiaomi 12T Pro sarà il rebrand occidentale.

In merito al display, dovremmo avere un pannello punch-hole OLED 12-bit da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz, lettore d'impronte integrato, protezione Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+ e Dolby Vision.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alle specifiche tecniche di Xiaomi 12T e 12T Pro, secondo i leaker avremo sia soluzioni MediaTek che Qualcomm. Il modello base 12T avrebbe dalla sua il Dimensity 8100, SoC a 5 nm TSMC con CPU octa-core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55) e GPU Mali-G610 MC6. In alternativa si vocifera di una versione inedita potenziata, chiamate Dimensity 8100-Ultra.

Passando a Xiaomi 12T Pro, staremmo parlando del primo modello Global del brand cinese equipaggiato con lo Snapdragon 8+ Gen 1. Un SoC che passa da 5 a 4 nm TSMC, con CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4x 1,8 GHz) e GPU Adreno 730, assieme a 8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria espandibile. Il reparto connettività comprenderebbe quindi il supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, GPS a doppia frequenza e NFC.

Sia il modello standard che il fratello maggiore Pro dovrebbero montare una batteria da 5.000 mAh mentre per la ricarica rapida si parla di una potenza di 67W e di 120W (ma niente ricarica wireless). Quanto al software, ci sarebbe la MIUI 13 basata su Android 12, mentre per il comparto audio non mancherebbe una configurazione con speaker stereo Harman/Kardon.

Fotocamera

Passando al comparto fotografico, a bordo di Xiaomi 12T dovremmo trovare un trittico di sensori da 108+8+2 MP con Samsung ISOCELL HM6, grandangolare Samsung S5K4H7 e un obiettivo macro. Per la selfie camera si parla di un sensore Sony IMX596 da 20 MP.

Ma è nel caso del fratello maggiore che l'asticella si alzerebbe. Xiaomi 12T Pro sarà il primo smartphone dell'azienda con una fotocamera da 200 MP. Una novità già anticipata dalla MIUI e che vedrebbe come protagonista il Samsung ISOCELL HP3, che ha precedentemente esordito su Moto X30 Pro, un sensore grande 1/1.22″ con pixel da 0,64 µm. Il tutto sarebbe condito dall'ISP proprietario Surge C1, incaricato di gestire il flusso proveniente dalla fotocamera e restituire risultati migliori.

Scheda tecnica (presunta) – Xiaomi 12T

Display OLED 12-bit da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz , lettore d'impronte integrato, protezione Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+ e Dolby Vision

da (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a , lettore d'impronte integrato, protezione Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+ e Dolby Vision dimensioni di 163,1 x 75,9 x 8,6 mm per 202 grammi

SoC MediaTek Dimensity 8100 (o 8100-Ultra) a 5 nm TSMC

(o 8100-Ultra) a 5 nm TSMC CPU octa-core (4 x 2,85 GHz A78 + 4 x 2,0 GHz A55)

GPU Mali-G610 MC6

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 67W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Dual Frequency GPS

tripla fotocamera da 108+8+2 MP f /1.6-2.2-2.4 con OIS, grandangolare e macro, autofocus PDAF

f selfie camera da 20 MP

speaker stereo Harman/Kardon

sistema operativo Android 12 con MIUI 13

Scheda tecnica (presunta) – 12T Pro

Display OLED 12-bit da 6,67″ 1.5K (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a 120 Hz , lettore d'impronte integrato, protezione Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+ e Dolby Vision

da (2.712 x 1.220 pixel) in 20:9 con densità di 446 PPI, refresh rate a , lettore d'impronte integrato, protezione Gorilla Glass Victus e supporto HDR10+ e Dolby Vision dimensioni di 163,1 x 75,9 x 8,6 mm per 202 grammi

SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core Kryo (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,75 GHz + 4x 1,8 GHz)

GPU Adreno 730

8/12 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128/256 GB di memoria UFS 3.1 non espandibile

di memoria UFS 3.1 non espandibile batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida da 120W

con ricarica rapida da supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.2, NFC, Dual Frequency GPS

tripla fotocamera da 200+8+2 MP f/1.6-2.2-2.4 con OIS, grandangolare e macro, autofocus PDAF

f/1.6-2.2-2.4 con OIS, grandangolare e macro, autofocus PDAF selfie camera da 20 MP

speaker stereo Harman/Kardon

sistema operativo Android 12 con MIUI 13

Xiaomi 12T e 12T Pro/Pro+ – Prezzo e uscita

La serie Xiaomi 12T non ha ancora una data di presentazione, ma da un nuovo leak veniamo a sapere che potrebbero essere presentati nella settimana che va dal 19 al 25 settembre 2022, quindi la prossima dal momento in cui scriviamo. Per quanto riguarda i prezzi, i leak parlano che per l'Europa ci sia un costo di 649€ per Xiaomi 12T, salendo a 849€ per il modello Pro.

