Xiaomi 12T e 12T Pro ufficiali: i 200 MP arrivano in Italia

La serie top di gamma si rinnova anche in Italia, con il lancio ufficiale dei nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro. Due smartphone che rinnovano la famiglia 12 della compagnia cinese, introducendo il primo sensore fotografico mai utilizzato da Xiaomi da 200 MP.

La serie Xiaomi 12T debutta in Italia, e porta con sé la prima fotocamera da 200 MP

Esteticamente non vengono stravolti gli stilemi estetici della serie 12, seppur il look sia pressoché identico a un altro flagship, ovvero Redmi K50 Ultra. Le dimensioni dei modelli sono identiche, per uno schermo AMOLED da 6,67″ 1.5K con refresh rate a 120 Hz, sotto al quale si cela il lettore d'impronte.

La prima differenza la troviamo nel comparto hardware, perché sotto al cofano del 12T c'è il MediaTek Dimensity 8100-Ultra, mentre per 12T Pro troviamo il Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. Non cambia invece la batteria, che rimane una 5.000 mAh con ricarica rapida a 120W. L'altra differenza principale è nella fotocamera, dove 12T ha tre sensori da 108+8+2 MP mentre 12T Pro può vantare un più avanzato sensore Samsung HP1 da 200 MP. Oltre a poter scattare a risoluzione elevata, questo sensore è in grado di offrire un Pixel Binning 16-in-1 per scatti migliori con poca luminosità.

Xiaomi 12T e 12T Pro debuttano in Italia al prezzo di listino che parte da 599,90€ per il modello base e da 849,90€ per il modello Pro; per entrambi, l'acquisto in fase Early Bird significherà uno sconto a 499,90€ per 12T e 749,90€ per 12T Pro.

Vuoi sapere tutto su specifiche, novità e prezzi dei nuovi Xiaomi 12T e 12T Pro? Allora dai un'occhiata al nostro mega approfondimento dedicato!

