HUAWEI P60: potrebbe esserci una data di lancio

Dopo i rumors dei giorni scorsi e le immagini concept di HUAWEI P60, la prossima serie di smartphone del colosso cinese torna ad essere protagonista di una nuova serie di indiscrezioni che riguarderebbero alcune delle sue specifiche tecniche e potrebbe persino essere spuntata una finestra di lancio. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Le ultime indiscrezioni su HUAWEI P60 e la possibile finestra di lancio

Stando alle ultime indiscrezioni, HUAWEI P60 presenterà diverse novità rispetto l'attuale serie. A partire dal comparto fotografico, che potrebbe subire un notevole aggiornamento con l'implementazione dell'obiettivo ad apertura variabile inaugurato con HUAWEI Mate 50. Ma le novità del comparto fotografico potrebbero non finire qui: si dice, infatti, che lo smartphone potrebbe essere dotato anche di un nuovo teleobiettivo, un sensore da 64 MP.

Dall'altra parte, tuttavia, la serie P60 potrebbe non disporre di un modem 5G a causa di una serie di sanzioni che Huawei starebbe ancora fronteggiando, per cui lo smartphone potrebbe essere alimentato da un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 solo 4G. Non si esclude tuttavia l'ipotesi che il produttore possa scegliere di ricorrere alla piattaforma HiSilicon 9100 basato sul processo a 14 nm.

Ma quando potremmo assistere al lancio dei nuovi smartphone? Secondo i rumors, il colosso della tecnologia potrebbe scegliere di lanciare HUAWEI P60 nel mese di marzo del prossimo anno. Sarà proprio così? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

