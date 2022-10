Samsung Galaxy S23 presenta Snapdragon 8 Gen 2 su Geekbench: che potenza!

Da qualche tempo si parla dello Snapdragon 8 Gen 2, il prossimo SoC top gamma di Qualcomm, che si appresta ad integrarsi in ogni flagship dei brand più noti. Ma ad anticipare tutti, quanto meno nei test, è Samsung che porta il suo Galaxy S23 su Geekbench proprio con il nuovo chipset Snapdragon: ma come sarà andato?

Samsung Galaxy S23 su Geekbench: notevole crescita nelle performance dello Snapdragon 8 Gen 2

Come si presenta, dunque, il Galaxy S23 sulla piattaforma di benchmark? Il modello SM-S911U si presenta con la scheda madre kalama, indicativa proprio dello Snapdragon 8 Gen 2. Ad avvalorare il tutto ci pensa il Core principale da 3.36 GHz, che conferma che si tratti proprio del campione di Qualcomm. Oltre a ciò, troviamo Android 13 ed un taglio di memoria da 8 GB RAM.

Ma, considerando che le specifiche presentate sopra potessero essere prevedibili, concentriamoci sui punteggi del nuovo Galaxy. Infatti, Snapdragon 8 Gen 2, porta un incremento sia in Single che in Multi-Core del 10%, totalizzando rispettivamente 1524 e 4597 punti, sicuramente molto alti. Chiaramente, abbiamo semplicemente i dati di un test che non riflette del tutto ciò che si può vedere in un utilizzo quotidiano, ma è indicativo per capire quanto è potente.

In più, sarà curioso vedere il comportamento anche su altri smartphone che lo utilizzeranno, tra Xiaomi, vivo, OnePlus, OPPO e capire se troveremo risultati peggiori o migliori di quanto visto in Samsung.

