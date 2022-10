POCO F5 certificato in Europa: sarà il primo POCO con schermo 2K

Torniamo a parlare di POCO F5, questa volta con una nuova certificazione in riferimento all'Europa: il prossimo smartphone del brand arriverà anche alle nostre latitudini, almeno secondo quanto si evince dal documento comparso nel database dell'ente EEC nelle scorse ore.

POCO F5 arriverà in Europa: spunta la certificazione

Dopo la prima certificazione IMEI di alcuni giorni fa, POCO F5 torna a mostrarsi in un documento dell'ente EEC. Il dispositivo compare ancora una volta con la sigla 23013PC75G; la certificazione è stata approvata nella giornata del 17 ottobre e fa riferimento all'Est Europa. Non è da escludersi, quindi, un rilascio anche nel resto del continente anche se per ora manca una finestra di lancio.

Ma cosa aspettarsi dal prossimo POCO F5 in arrivo in Europa? Stando alle prime indiscrezioni, lo smartphone dovrebbe mutuare dalla serie K, come avvenuto con il precedente F4 5G. In questo caso la controparte cinese sarebbe Redmi K60: ci si aspetta quindi, stando alle indiscrezioni, uno schermo AMOLED in 2K (3200 x 1440 pixel), il primo del marchio POCO con questa risoluzione, e refresh rate a 120 Hz.

Il cuore del terminale sarebbe lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre lato autonomia ci sarebbe un'altra novità: una batteria da oltre 5.000 mAh con ricarica cablata da 67W e wireless da 30W. Ovviamente resta da vedere se la controparte occidentale arriverà con le stesse caratteristiche del K60 o ci saranno dei tagli.

Infine ricordiamo ancora una volta che si tratta di indiscrezioni, quindi di informazioni da prendere con le pinze fino ad una conferma ufficiale da parte di POCO o Xiaomi.

