Redmi K60 e K60 Pro: il punto della situazione sui prossimi top di gamma

Di certo è ancora presto per parlare del lancio della nuova serie top di Redmi, tuttavia i primi leak hanno già cominciato fare capolino. Di conseguenza è bene fare il punto della situazione ed avere un approfondimento dedicato a tutti i leak e le indiscrezioni relative a Redmi K60 e K60 Pro, tra specifiche tecniche, prezzo ed uscita sul mercato asiatico.

Redmi K60 e K60 Pro: tutto quello che sappiamo finora

Design e display

Al momento il design della serie Redmi K60 è ancora sconosciuto e non sappiamo quale sarà il look scelto da Xiaomi. L'attuale generazione K50 offre due modelli uguali nello stile, con un ampio display di un punch hole per la selfie camera ed un modulo fotografico triplo (con layout circolare) sul retro.

Stando alle ultime novità pubblicate dal leaker cinese DigitalChatStation, Redmi K60 e K60 Pro avranno display AMOLED con risoluzione 2K ed un lettore d'impronte digitali integrato. Resta da vedere se il modello base avrà uno schermo in 1.5K, come visto su K50 Ultra. Dimensioni del pannello e refresh rate sono avvolti dal mistero.

Specifiche tecniche e caratteristiche

Passando alla parte hardware, ci sono varie voci in merito alle specifiche tecniche di Redmi K60 e K60 Pro. Il modello standard dovrebbe avere dalla sua lo Snapdragon 8+ Gen 1 mentre la versione Pro sarebbe mossa dallo Snapdragon 8 Gen 2.

In realtà qui le cose si complicano: altre indiscrezioni vedono invece la presenza di chipset MediaTek. La gamma K50 è dotata dei Dimensity 8100 e 9000, quindi ci si aspetta le versioni successive. Precisamente, K60 potrebbe avere dalla sua il Dimensity 8200 mentre il fratello maggiore (o una presunta versione Gaming) affidarsi a Qualcomm.

Per la batteria si parla di un'unità da 5.500 mAh con ricarica rapida da 67W e wireless da 30W. Sarebbe la prima volta di Redmi per quanto riguarda il supporto alla ricarica wireless. Il modello K60 Pro dovrebbe mantenere la ricarica senza fili da 30W ma quella cablata salirebbe a ben 120W.

Lato software troveremo di certo Android 13 sotto forma di MIUI 13, almeno secondo i leak.

Fotocamera

Non ci sono ancora dettagli precisi sul comparto fotografico: in precedenza DigitalChatStation ha parlato della presenza di un sensore Sony IMX766 da 50 MP “modificato” per l'occasione, ma non ci sono altri dettagli (né certezze).

Redmi K60 e K60 Pro – Prezzo e uscita

Similmente alla gamma K50, i prossimi Redmi K60 e K60 Pro dovrebbero essere lanciato in Cina nel corso del primo trimestre del 2023 (presumibilmente a marzo). Non ci sono ancora indiscrezioni per quanto riguarda il prezzo, ma non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo approfondimento con tutte le novità!

