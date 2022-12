Samsung: l’app Camera Assistant potrebbe raggiungere presto dei nuovi smartphone

Lanciato nel mese di ottobre, Camera Assistant è un modulo di Good Lock che permette di personalizzare il comportamento e le impostazioni della fotocamera di uno smartphone Samsung ad un livello più profondo rispetto a quanto si possa fare con l'app di serie. Al momento, questo modulo è disponibile solamente per gli smartphone Samsung della serie Galaxy S22, ma potrebbe presto raggiungere anche altri modelli.

Camera Assistant potrebbe presto raggiungere più smartphone Samsung

L'annuncio arriva direttamente dal forum ufficiale di Samsung dove, un moderatore, rispondendo alla domanda di un utente, ha riferito che l'azienda sta lavorando affinché Camera Assistant raggiunga un maggior numero di dispositivi quanto prima possibile. Al momento, non è ancora chiaro quando Camera Assistant raggiungerà altri smartphone Samsung, né quali sono i dispositivi che potranno beneficiare di questa utile app. La domanda dell'utente faceva riferimento al Samsung Galaxy S21, per cui si presuppone che anche questa serie possa in futuro ricevere il nuovo modulo di Goog Lock.

Per chi non lo sapesse, queste sono alcune delle funzionalità che possono essere attivate o viceversa con Camera Assistant, così da personalizzare al meglio la fotocamera del proprio smartphone Samsung e godere di un'esperienze ad-hoc.

Auto HDR : cattura più dettagli nelle aree luminose e scure per le tue immagini e video

: cattura più dettagli nelle aree luminose e scure per le tue immagini e video Soften Pictures : ammorbidisci gli spigoli vivi e le trame nelle immagini in modalità Foto

: ammorbidisci gli spigoli vivi e le trame nelle immagini in modalità Foto Auto lens switching : lascia che la fotocamera scelga l'obiettivo migliore in base allo zoom, all'illuminazione e alla distanza dal soggetto

: lascia che la fotocamera scelga l'obiettivo migliore in base allo zoom, all'illuminazione e alla distanza dal soggetto Video recording in Photo mode : tocca e tieni premuto il pulsante dell'otturatore per registrare video in modalità Foto

: tocca e tieni premuto il pulsante dell'otturatore per registrare video in modalità Foto Camera timeout : imposta un timer per la disattivazione della fotocamera

: imposta un timer per la disattivazione della fotocamera Number of pictures after timer: imposta quante foto vuoi che vengano scattate al termine del conto alla rovescia

