Honor 80 GT e Pad V8 Pro tra immagini ufficiali e specifiche

Il prossimo 26 dicembre il brand cinese alzerà il sipario su Honor 80 GT e sul nuovo tablet Pad V8 Pro: entrambi i dispositivi sono protagonisti di alcuni teaser ufficiali che ne svelano il design ed alcune specifiche tecniche. Ecco che cosa possiamo aspettarci dai nuovi prodotti in arrivo!

Honor 80 GT e Pad V8 Pro in arrivo: ecco i primi dettagli ufficiali, tra design e caratteristiche

L'ultimo modello della serie Number adotta uno stile diverso rispetto al resto della gamma 80 (qui trovate il nostro approfondimento): il modulo fotografico è stretto e allungato ed ospita tre sensori ed il flash LED, disposti in verticale. La scocca pare realizzata in vetro, con un gioco di luci che va ad impreziosire la cover. La parte frontale di Honor 80 GT ospita un ampio schermo flat, presumibilmente OLED, con un punch hole per la selfie camera.

Il tablet Honor Pad V8 Pro presenta invece una scocca metallica con pin magnetici ed una capsula contenente la singola fotocamera ed il flash LED. Impossibile non notare la dicitura IMAX Enhanced presente sul retro. Ad accompagnare il terminare troviamo anche la nuova Smart Pencil del brand.

Oltre a mostrare il design dello smartphone a tutto tondo, Honor ha confermato anche la presenza dello Snapdragon 8+ Gen 1 (si dice in versione depotenziata). Per quanto riguarda invece il tablet, al momento non ci sono dettagli certi: sappiamo dalle indiscrezioni che dovremmo avere un pannello di grandi dimensioni (12.1″), il Dimensity 8100 ed il supporto alla ricarica da 33W. Entrambi i dispositivi saranno mossi da MagicOS 7, ultima versione dell'interfaccia proprietaria del brand.

