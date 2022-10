Samsung Camera Assistant: come personalizzare la fotocamera

Di tutte le funzionalità presenti nel software degli smartphone Samsung, una delle più apprezzate è senz'altro la suite Good Lock. Come vi ho spiegato nella guida dedicata, da qualche anno l'azienda sud-coreana ha deciso di snellire ma allo stesso tempo arricchire la sua One UI. Dopo essere stata molto criticata per la presenza di troppe funzionalità nella propria UI, Samsung ha deciso di creare una modalità apposita in cui ritrovare molte delle funzioni una volta sparse nell'interfaccia. In questo modo, chi preferisce un'esperienza snella non si perde fra menu e app, mentre chi vuole smanettare ha diversi modi per farlo, fra cui il nuovo modulo Camera Assistant.

Samsung Good Lock: nuovo modulo Camera Assistant, ecco come funziona

Samsung Good Lock dà così il benvenuto a un modulo, Camera Assistant, interamente dedicato alla personalizzazione della fotocamera. Non tanto dal punto di vista grafico ma da quello funzionale, con tutta una serie di funzionalità e personalizzazioni aggiuntive:

Auto HDR : cattura più dettagli nelle aree luminose e scure per le tue immagini e video

: cattura più dettagli nelle aree luminose e scure per le tue immagini e video Soften Pictures : ammorbidisci gli spigoli vivi e le trame nelle immagini in modalità Foto

: ammorbidisci gli spigoli vivi e le trame nelle immagini in modalità Foto Auto lens switching : lascia che la fotocamera scelga l'obiettivo migliore in base allo zoom, all'illuminazione e alla distanza dal soggetto

: lascia che la fotocamera scelga l'obiettivo migliore in base allo zoom, all'illuminazione e alla distanza dal soggetto Video recording in Photo mode : tocca e tieni premuto il pulsante dell'otturatore per registrare video in modalità Foto

: tocca e tieni premuto il pulsante dell'otturatore per registrare video in modalità Foto Faster shutter : accelera l'otturatore catturando meno fotogrammi (ciò potrebbe ridurre la qualità dell'immagine)

: accelera l'otturatore catturando meno fotogrammi (ciò potrebbe ridurre la qualità dell'immagine) Clean preview on HDMI displays : mostra l'anteprima della fotocamera senza impostazioni o pulsanti sui display collegati tramite HDMI

: mostra l'anteprima della fotocamera senza impostazioni o pulsanti sui display collegati tramite HDMI Camera timeout : imposta un timer per la disattivazione della fotocamera

: imposta un timer per la disattivazione della fotocamera Number of pictures after timer: imposta quante foto vuoi che vengano scattate al termine del conto alla rovescia

Tutta una serie di feature che saranno più o meno utili a chi dedica molta attenzione alle possibilità offerte dalla fotocamera del proprio smartphone Samsung. Tuttavia, per il momento il modulo Camera Assistant è disponibile in Good Lock solo in lingua inglese e solamente per chi ha ricevuto l'aggiornamento ad Android 13 (qua i modelli compatibili). Qualora voleste provarla, potete scaricarla dal seguente link:

Scarica Camera Assistant dal Samsung Galaxy Store

