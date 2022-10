Samsung Galaxy S22: parte il roll-out di One UI 5.0 in Italia

Ci siamo: Samsung dà ufficialmente il via al roll-out per l'aggiornamento One UI 5.0 basato su Android 13 per i suoi Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra. Dopo Google con la gamma Pixel e OPPO con i suoi Find X5 e X5 Pro, anche Samsung si aggiunge alla lista dei produttori che hanno abbracciato la nuova versione del robottino verde.

Parte in Italia l'aggiornamento One UI 5.0 e Android 13 per la serie Samsung Galaxy S22

Come annunciato negli scorsi giorni, oggi 24 ottobre è il giorno di partenza per il rilascio dell'aggiornamento One UI 5.0, con tutte le sue novità. Potete scoprirle tutte nel dettaglio nell'articolo dedicato, mentre la lista riassunta è la seguente:

Nuovo look per icone e illustrazioni

Nuovo pop up delle chiamate e layout delle notifiche

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (lock screen, wallpaper, nuovo layout per i widget)

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzate, Dispositivi Connessi)

Modalità routine ottimizzata, nuova modalità Sonno

Ottimizzazione di privacy e sicurezza

Se avete uno fra Samsung Galaxy S22, S22+ e S22 Ultra, quindi, dovreste ricevere in queste ore la notifica che vi indicherà l'arrivo dell'aggiornamento OTA. A quel punto potrete installare One UI 5.0 e Android 13, se invece non trovaste l'update potete provare a forzarlo andando in “Impostazioni>Aggiornamenti software>Scarica e installa“.

