Honor Magic V2: quale sarà il processore del primo pieghevole per il mercato global?

Dopo il lancio di Magic V, Honor si sta preparando a lanciare il suo primo pieghevole per il mercato globale. Parliamo di Honor Magic V2, del quale in queste ore ne sono state svelate le prime caratteristiche.

Svelate le prime presunte caratteristiche di Honor Magic V2

Honor Magic V è stato lo smartphone con cui il colosso cinese ha fatto ingresso nel settore dei foldable, nonostante il dispositivo sia rimasto un'esclusiva per il mercato cinese. Con Magic V2, tuttavia, l'azienda opterà per un approccio differente che vede il debutto di questo nuovo pieghevole anche in Europa.

In altre parole, Honor Magic V2 sarà il primo smartphone pieghevole del brand che verrà reso disponibile su scala globale, anche se ci sono comunque delle alte probabilità che il dispositivo debutti con un nome diverso rispetto quello adottato per il mercato cinese.

La strategia prevedrebbe dapprima un lancio in Cina, ovviamente, previsto per il mese di novembre, per poi arrivare in Europa il prossimo anno, probabilmente in occasione dell'evento di lancio di Magic 5 (previsto per il Q1 del 2023).

Ora, iniziamo anche a scoprire le prime presunte caratteristiche del prossimo pieghevole firmato Honor. Stando alle indiscrezioni, infatti, Magic V2 sarà mosso da un processore Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm, insieme ad altre componenti di fascia alta di cui non si hanno ancora informazioni.

E voi, cosa vi aspettate dal prossimo pieghevole?

