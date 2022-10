Honor punta all’Europa per i suoi futuri top di gamma, pieghevole compreso

Da quando si è staccata ufficialmente da Huawei, Honor ha dimostrato di voler seguire il suo insegnamento e puntare in maniera importante al mercato occidentale. Mentre realtà come Xiaomi, OPPO e vivo tendono ad avere una politica di espansione conservativa, specialmente quando si parla di prodotti costosi, Honor vuole premere sull'acceleratore. Questa tendenza “al risparmio” delle case cinesi l'abbiamo vista in particolare nel mondo degli smartphone pieghevoli, dove Samsung si è trovata a essere l'unica a commerciarli in occidente, riuscendo così a costruirsi un monopolio.

La serie Honor Magic verrà espansa anche in Europa, fra Magic 5 e Magic V2

Anche Honor ha avuto qualche rallentamento nel portare i suoi top di gamma dalla Cina all'Europa, come visto con la serie Magic 4 che da noi ha debuttato con qualche mese di ritardo. Senza contare che il suo primo pieghevole, Honor Magic V, è rimasto un'esclusiva del mercato cinese così come i vari Xiaomi MIX Fold 2, OPPO Find N e vivo X Fold. Per il momento, quindi, Honor non si è comportata diversamente dalle varie compagnie cinesi, ma il 2023 sarà l'anno del cambiamento.

Come riportano i leaker Roland Quandt e Teme, per il Q1 2023 Honor sta preparando una nuova strategia per la vendite dei suoi top di gamma in Europa. In primis per la serie Honor Magic 5, che dovrebbe debuttare prima in Europa e poi in Cina, ricalcando quello che faceva negli anni pre-ban Huawei con le sue serie P e Mate. E se anche il lancio di Honor Magic V2 è previsto prima in Cina per il mese di novembre, il pieghevole arriverebbe anche in Europa, probabilmente in occasione dello stesso evento di lancio di Magic 5.

Magic V2 will release next month in China while Magic 5 Pro release globally before China. And I think we see Magic 5 Pro and V2 on the same stage and full Magic 5 series coming little later in China. Sad that they not bring Ultimate models globally. — Teme (特米)|🇫🇮🇨🇳 (@RODENT950) October 21, 2022

Se volessimo speculare sul possibile periodo di esordio, è possibile che il palcoscenico del MWC 2023 di Barcellona possa essere quello giusto, ma è ancora presto per dirlo con certezza. Quello che pare certo, invece, è che comunque non vedremo l'intera gamma di top di gamma Honor in Europa, dato che all'appello dovrebbe nuovamente mancare Honor Magic 5 Ultimate.

Ma cosa sappiamo finora di questi smartphone? Partendo da Honor Magic V2, sarà il primo pieghevole dell'azienda ad arrivare in Europa, nel mentre si vocifera che lo stesso dovrebbe accadere anche con OPPO Find N2. Parlando di specifiche, si parla di un prodotto leggero ma con tanta batteria e con un nuovo software. Per quanto riguarda Honor Magic 5, i nuovi top fi gamma punteranno molto su display, fotocamera e scansione facciale.

