Xiaomi lancia la nuova lampada da tavolo per la lettura

Tra le tante opzioni di illuminazioni che è possibile acquistare in Xiaomi, non mancano le lampade per la lettura. L'ultima è la lampada da tavolo Xiaomi Mijia Table Lamp Pro Read and Write, pensata sia lo studio che per il lavoro ad un prezzo competitivo.

Xiaomi Mijia Table Lamp Pro Read and Write: tutto sulla nuova lampada da tavolo per la lettura

La struttura della lampada da tavolo Mijia è molto semplice e minimale, perfetta per poter stare su ogni tipo di scrivania. La conformazione del modulo di luce permette di illuminare tutta l'area, visto che la gamma di illuminazione è di circa 1.5 m2. E proprio il modulo ha un picco di 1.690 lux, quindi di ottimo livello.

La lampada ha un tasto funzione che permette di regolare la temperatura colore da 2.700 a 5.500K, ha poi un indice di resa cromatica Ra95 ed un filtro anti-luce blu al livello RG0. Infine, l'uniformità della luce raggiunge un grado di 2.33 entro i 300 mm, che è in pieno standard AA.

La lampada da tavolo per lettura Xiaomi Mijia Table Lamp Pro Read and Write arriva nel mercato cinese ad un prezzo di circa 42€ (299 yuan), che per quanto offre è abbastanza inquadrato e possiamo definirla interessante. Non sappiamo quando e come Xiaomi distribuirà il prodotto in Europa, ma possiamo aspettarci la lampada negli store di importazione.

