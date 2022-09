Honor Magic 5 e 5 Pro, primi dettagli sul display: saranno ampi e di qualità

L'inizio del 2023 sarà un periodo piuttosto frenetico per Honor, che sta iniziando a programmare la sua line up di top gamma. Tra questi, non mancheranno di certo Honor Magic 5 e 5 Pro, di cui si inizia a parlare in maniera più concreta attraverso i leak, come nel caso dei dettagli per il display, che sembra sia di ottima fattura.

Honor Magic 5 e 5 Pro si affideranno a display BOE: potrebbero essere simili a quelli dei Magic 4

A parlare dei pannelli della nuova gamma flagship di Honor è Digital Chat Station, che spiega come i prossimi due modelli Magic 5 troveranno due schermi diamond-like (gergo per indicare il quad-curved) a marchio BOE, con due diagonali diverse. Troveremo infatti un modello da 6.78″, probabilmente quello base, ma anche un modello da 6.81″, che immaginiamo sia quello Pro.

Non si parla di risoluzioni precise, ma immaginiamo che per il primo possa esserci una risoluzione da 1.5K, mentre il secondo dovrebbe avere un 2K+ abbinato non solo ad un Dimming PWM molto elevato (supponiamo a 2.160 Hz), ma anche un pannello LTPO di nuova generazione, quindi è certo che siano ancora con tecnologia OLED.

Per chi è stato più attento, avrà notato che la diagonale del possibile Magic 5 Pro è simile, se non identica, a quella della serie Magic 4, mentre quella del modello base si avvicina a quella dei Magic 3. Molto probabile, dunque, che Honor voglia differenziare il catalogo prendendo spunto dalle serie passate, dando una differenza più netta tra i due. Insomma, i presupposti per un'altra grande gamma di smartphone ci sono tutti, sarà la consacrazione?

