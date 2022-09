Recensione Sony WH-1000XM5: le mie orecchie ringraziano

Sono ormai passati più di due anni dalla nostra recensione delle Sony WH-1000XM4 (qui la recensione), le cuffie over ear con ANC del brand che definimmo un prodotto praticamente perfetto, ed è finalmente arrivato il momento di parlarvi della nuova versione della serie di pregio targata Sony, che si va subito a posizionare sul gradino più alto della lineup del brand e, come vedremo, probabilmente del mercato.

Le sto provando da qualche tempo, le ho provate in viaggio in aereo, per strada quando porto a spasso il mio amico a quattro zampe e anche collegate alla PS5 (con il cavo, sia chiaro). E lo anticipo subito, il passo in avanti rispetto alla generazione precedente è molto netto, ma con questo nuovo modello Sony ha dovuto portare con sé alcuni dei compromessi (e dei limiti) che abbiamo ritrovato anche nelle M4.

Fatto sta che le Sony WH-1000XM5 sono tra le migliori cuffie over ear con cancellazione del rumore, ed io le preferisco anche rispetto alle AirPods Max. Hanno un prezzo di listino più alto delle Mark 4, è vero, ma tramite il box in basso potreste acquistarle in sconto direttamente su Amazon.

Recensione Sony WH-1000XM5: le migliori cuffie con riduzione del rumore?

Unboxing

La confezione delle Sony WH-1000MX5 è praticamente identica a quella della generazione precedente. Oltre alla tipica manualistica e la custodia semi-rigida in tessuto, sono presenti le cuffie, un jack audio, un adattatore con doppio jack per l'aereo ed un cavo USB/USB-C che continua ad essere troppo corto.

Design e materiali

Il design delle Sony WH-1000MX5 continua ad essere quello tipico della lineup, ma con qualche differenza. Le cuffie sembrano molto più minimal e, per assurdo, sembrano essere più ingombranti delle Mark 4 soprattutto per la scelta strutturale fatta dal brand che ha deciso di eliminare la possibilità di piegare l'archetto.

È chiaro comunque, che quando le si indossa, la sensazione è quella di avere a che fare con delle cuffie ultra-premium ed i cuscinetti morbidissimi assieme all'archetto totalmente ridisegnato fanno davvero il loro dovere. Tutta la struttura è circolare, più sottile e meno rigida di quella vista nella generazione precedente e la posizione dei padiglioni auricolari si può allungare o accorciare con molta semplicità.

Insomma, con i loro 247 grammi le Sony WH-1000MX5 sono senza ombra di dubbio le cuffie over ear più comode che ho avuto modo di provare negli ultimi anni e, grazie alla loro aderenza perfetta e la ridottissima resistenza dell'archetto, sono ottime anche per i lunghi viaggi: mi è capitato parecchio di provarle in aereo negli ultimi mesi, e viaggiare con un paio di cuffie di questa qualità rende tutto molto più piacevole.

Cosa che però non posso dire della trasportabilità. Perché, ok, che Sony abbia deciso di utilizzare una struttura rigida e non pieghevole come quella vista nelle Mark 4 non può che essere un vantaggio in termini di solidità del prodotto, ma ciò ha comportato l'utilizzo di una nuova custodia per il trasporto che è davvero molto grande. È talmente ingombrante, che se si viaggia solo con uno zaino (in cui magari sono stati riposti un computer ed una fotocamera) probabilmente si potrebbero avere problemi a riporre la custodia delle cuffie.

Custodia che, fortunatamente, non è più di tipo rigido ed ha i fianchi a fisarmonica in modo da poterla “schiacciare” quando la si ripone mentre si indossa le cuffie, in cui è stato inserito un piccolo vano con chiusura magnetica con cui è possibile trasportare il cavo USB-C per la ricarica ed il cavo con l'attacco da 3.5mm.

A dirla tutta, poi, dopo aver provato le Sony WH-1000MX5 nella loro colorazione nera, sono giunto alla conclusione che la scelta migliore potrebbe essere la colorazione bianca, ed il motivo è semplice: i padiglioni sono rivestiti da uno strato in gomma molto piacevole al tatto, che però con la colorazione più scura tende a sporcarsi tantissimo e soffre molto delle impronte digitali, che saranno quindi sempre presenti sulle cuffie soprattutto perché è proprio sui padiglioni che l'azienda ha inserito i controlli touch.

Non hanno poi alcuna certificazione IP per la resistenza ad acqua e polvere, il che sottolinea che si tratta di un modello non pensato per lo sport, ma ottimo per il relax. E va bene così, anche perché ormai ci sono ottimi auricolari TWS che come, ad esempio, i Samsung Galaxy Buds 2 Pro (qui la recensione), possono addirittura essere immersi ad un metro di profondità per 30 minuti.

Qualità audio – Sony WH-1000MX5

A farla da padrone nelle Sony WH-1000MX5 c'è tutto il meglio che la tecnologia Sony possa offrire nel mondo dell'audio. Ed è inutile girarci intorno: la qualità del suono delle Sony WH-1000MX5 è fantastica, soprattutto se le si valuta ben consci del fatto che si tratta di un modello “non pro”, e quindi dedicato al mercato consumer, che si connette allo smartphone tramite Bluetooth. E si sentono benissimo nonostante, proprio come la generazione precedente, le Sony WH-1000MX5 siano in grado di supportare solo i codec LDAC, SBC ed AAC, quindi niente aptX HD o aptX Adaptive. E, come se non bastasse, si potrà utilizzare LDAC solo su dispositivi Android e non su iPhone o computer. Ma poco male perché, come ho già ripetuto mille volte, si sentono comunque benissimo.

La qualità del suono è stata migliorata grazie all'introduzione di un nuovo driver da 30mm progettato specificatamente per le Sony WH-1000MX5, e la sua presenza si sente. dal volume di riproduzione, il suono riprodotto dalle Sony WH-1000MX5 è sempre estremamente bilanciato, oserei dire quasi “flat”, ed è forse questa l'arma segreta che hanno utilizzato quelli di Sony: qualora si volessero frequenze alte o basse più marcate, si potrà utilizzare l'equalizzatore gestibile tramite l'app companion delle cuffie, ma anche non modificando alcuna impostazione (e quindi con un profilo piatto) sarà possibile ascoltare e riconoscere qualsiasi suono che fa parte del brano in riproduzione.

Riduzione del rumore attiva ANC

La caratteristica più di spicco delle Sony WH-1000MX5 è la cancellazione del rumore. Certo, già nelle Mark 4 rimasi piuttosto stupito dal livello di accuratezza che era riuscito a raggiungere il brand, ma nella nuova versione le cose diventano ancora migliori. E questo è possibile grazie ad un numero raddoppiato di microfoni (che passano ad 8 rispetto ai 4 di due anni fa) e la presenza del nuovo processore integrato V1 che, assieme all'HD QN1 (già visto nelle Mark 4) permette alle Sony WH-1000MX5 di avere una maggiore capacità di ascolto dei rumori circostanti e di elaborarla con molta più potenza di calcolo: in soldoni, i suoni uguali e contrari che animano il sistema ANC, con queste cuffie sono molto più precisi e morbidi.

E sono talmente morbidi, che si percepisce ad orecchio quanto Sony abbia puntato sulla “delicatezza” nel suo sistema ANC, riuscendo a raggiungere una pressione sonora praticamente nulla ed un fastidio totalmente assente. E sommando tutte queste caratteristiche agli ottimi cuscinetti che già da soli garantiscono un ottimo isolamento passivo, si giunge al risultato che le Sony WH-1000MX5 sono le cuffie con la migliore cancellazione del rumore. Punto.

Insomma, queste Sony WH-1000MX5 possono anche essere un'ottima alternativa per isolarsi dal mondo esterno mentre si gioca con le nuovissime Xbox Series X o PS5, anche se – chiaramente – il tempo di risposta non è quello di un paio di cuffie da gaming.

Funzioni avanzate e controlli

Dal punto di vista delle funzionalità avanzate e dei controlli, le Sony WH-1000MX5 non introducono tante novità rispetto alla generazione precedente. Continuano ad integrare un sensore di prossimità in uno dei padiglioni (che però questa volta è ben nascosto) con il quale attivano o disattivano la riproduzione musicale in maniera autonoma, ed è sempre presente la gesture con la quale – appoggiando una mano sul padiglione delle cuffie – si attiverà automaticamente la modalità trasparenza e si stopperà la riproduzione musicale: è una cosa comodissima qualora ci si trovasse improvvisamente a parlare con qualcuno e non ci si volesse togliere le cuffie.

C'è anche la funzione “Speak to chat” che però personalmente ho apprezzato ben poco. In sostanza, attivata la funzione, le cuffie saranno in grado di capire in modo autonomo quando chi le indossa sta parlando per poi mettere in pausa la riproduzione ed amplificare i rumori esterni.

Una genialata in via teorica, un fallimento nella pratica. Ed i motivi sono diversi. A prescindere dal fatto che, una volta interrotta la riproduzione musicale per un'ipotetica conversazione, al termine della chiacchierata le Sony WH-1000MX5 non faranno ripartire la musica che si stava ascoltando, in realtà la funzione Speak to chat viene avviata troppe volte per sbaglio: ok, il fatto che le cuffie confondano il canto con il parlato ci può stare (ad esempio se si canta mentre si ascolta la musica, la riproduzione verrà automaticamente messa in pausa), ma è intollerabile che la funzione si attivi anche quando si sbadiglia e quando si ride. Insomma, disattivata immediatamente.

Ad ogni modo, 10 e lode invece per quanto riguarda la sensibilità e la precisione dei controlli touch presenti sul padiglione destro che sono identici a quelli visti nelle Sony WH-1000MX4, ma che diventano decisamente più precisi e reattivi. Ecco tutti i controlli touch delle Sony WH-1000MX5:

Doppio tap : Play/Pausa;

: Play/Pausa; Swipe a destra: traccia successiva;

traccia successiva; Swipe a sinistra: traccia precedente;

traccia precedente; Swipe in alto : alza il volume;

: alza il volume; Swipe in basso : abbassa il volume;

: abbassa il volume; Tap prolungato: assistente vocale.

Anche la cancellazione del rumore è intelligente. E a prescindere dalla indiscussa qualità, le WH-1000XM5 (una volta ottenuto il vostro consenso) sono in grado di riconoscere i luoghi in cui vi trovate grazie alla geolocalizzazione ed impostare il livello di cancellazione del rumore preferito, adattandosi all'ambiente circostante. Se ad esempio in casa preferite una cancellazione del rumore totale, mentre quando siete fuori a passeggio con il cane volete ascoltare i rumori esterni per avere sotto controllo tutti i veicoli che stanno transitando, le nuove cuffie di Sony vi avvertiranno con un avviso sonoro quando sarete in un luogo a loro conosciuto e regoleranno di conseguenza il livello di cancellazione del rumore.

Microfoni

Se ricordate quanto scrissi nella recensione delle Mark 4, l'unico aspetto che non mi fece impazzire del modello di due anni fa erano i microfoni: soprattutto in ambienti rumorosi capitava che l'audio saltasse per permettere alla cancellazione dei rumori di eliminare i suoni circostanti, ed era una cosa che anche in chiamata si faceva sentire molto.

Fortunatamente, e sicuramente grazie al raddoppio del numero di microfoni integrati, con le Sony WH-1000MX5 le cose sono migliorate parecchio: in chiamata, l'interlocutore sente sempre bene la voce e il sistema di cancellazione dei rumori di fondo riesce a mettere in risalto la conversazione, eliminando tutti gli elementi sonori di disturbo.

Applicazione

Anche le Sony WH-1000MX5 vengono gestite dall'applicazione Sony Headphones, disponibile per iPhone e per Android e che rappresenta quel di più che vorrei vedere in tutte le cuffie e gli auricolari.

Le funzioni però, sono praticamente le stesse che abbiamo trovato nelle Mark 4: tramite l'app è possibile impostare il livello della cancellazione del rumore, gestire l'equalizzazione del suono, gestire i dispositivi associati (le Sony WH-1000MX5 sono in grado di connettersi a due dispositivi contemporaneamente), scegliere se utilizzare Google Assistant o Alexa, oppure abilitare la tecnologia DSEE Extreme, un particolare sistema di Sony con il quale l'azienda ha tentato di porre rimedio alla perdita del suono di alcuni formati audio lossy.

È poi possibile ottimizzare la cancellazione del rumore in base alla pressione atmosferica: una pratica molto comoda qualora si dovessero – ad esempio – utilizzare le cuffie nel corso di lunghi viaggi in aereo.

Autonomia della batteria

E viene confermata anche l'autonomia della batteria che, nei nostri test, si è messa al pari delle ottime performance delle Mark 4. La durata di una carica garantisce circa 25 ore di autonomia, con un utilizzo medio dell'ANC e la ricarica avviene tramite un connettore USB-C che, e questa è una novità, supporta ora la tecnologia Power Delivery in modo da avere in pochi minuti di carica l'equivalente di qualche ora di riproduzione.

Prezzo e considerazioni

Il prezzo di vendita delle Sony WH-1000MX5 è di 420 euro ma, tramite il box in basso, potreste acquistarle in sconto su Amazon a circa 390 euro. Ed è una cifra che praticamente colma l'aumento del prezzo di lancio rispetto a quello delle Mark 4. E sì, nel mondo consumer di certo sono il principale modello competitor delle AirPods Max, seppure il modello di Apple sia stato studiato soprattutto per essere utilizzato con uno dei prodotti della mela morsicata.

In quanto a qualità del suono e cancellazione del rumore, le Sony WH-1000MX5 sono un prodotto eccezionale e, certo, anche se continuano a portar con sé alcuni dei limiti del modello precedente, come una lista di codec supportati piuttosto ristretta e la mancanza della certificazione IP, i nuovi microfoni, il nuovo processore utile per la cancellazione del rumore ed i driver da 30 mm fatti su misura, rendono questo modello (di nuovo) le migliori cuffie wireless del 2022.





N.B. Se non doveste visualizzare il box con codice o il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il