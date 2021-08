Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+: tutto quello che c’è da sapere

Sin dal suo distaccamento ufficiale da Huawei, sono circolate numerose voci di corridoio riguardanti la serie Magic 3, nuova gamma di punta della casa asiatica. Non dovendo più subire la scure del ban statunitense, l'ex sub-brand può camminare sulle sue gambe e fare accordi commerciali con qualsiasi entità. Addio chipset Huawei HiSilicon, quindi, benvenute soluzioni di terze parti, in particolar modo quelle targate Qualcomm. Ma le novità non finiscono qui: ecco tutto su specifiche, prezzo e disponibilità di Honor Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro+!

Honor Magic 3, 3 Pro e 3 Pro+: tutto su specifiche, prezzo e disponibilità

Design e display

Sin dalla sua nascita, la serie Honor Magic si è contraddistinta per l'utilizzo di stilemi estetici differenti dagli standard di mercato. Lo abbiamo visto con un Honor Magic tutto curvo, un Magic 2 e il suo essere uno slider phone e lo stesso avviene con Honor Magic 3. Tutti e tre i modelli che compongono la serie sono caratterizzati da uno stile unico, con un modulo fotografico circolare, un vetro molto curvo a 89° e materiali speciali (pelle vegana, vetro, ceramica).

Il trittico è composto da Honor Magic 3, Magic 3 Pro e Magic 3 Pro+, tutti caratterizzati da un display OLED HDR10+ a 10 bit, una soluzione da 6.76″ con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz. Come sottolineato poco sopra, le differenze estetiche tra i tre sono soprattutto nei materiali: se Magic 3 e 3 Pro sono disponibili con scocca in vetro o in pelle vegana, il Pro+ vanta una più pregiata costruzione in nano-ceramica. Inoltre, Pro e Pro+ sono certificati IP68, mentre il modello standard IP54.

Essendo OLED, tutti e tre hanno il sensore di sblocco sotto al display, ma non solo, perché il doppio punch-hole è stato sfruttato per inserire una selfie camera da 13 MP ed un modulo ToF, che quindi permette lo sblocco facciale 3D (solo Pro e Pro+).

Hardware

Con l'annuncio da parte di Qualcomm, abbiamo scoperto fin da subito che Honor Magic 3 Pro è uno dei primi top di gamma ad implementare il nuovo Snapdragon 888+. Realizzato sempre con processo produttivo a 5 nm, il chipset integra una CPU octa-core Kryo 680 con velocità maggiorata a 3 GHz ed una GPU Adreno 660. Ovviamente è presente il modem Snapdragon X60 che garantisce il supporto dual SIM 5G, oltre a non mancare Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.2. Per i tagli di memoria abbiamo 8/128 GB di RAM LPDDR5 e 128/256/512 GB di storage UFS 3.1.

Magic 3 Pro

A tutto ciò Honor aggiunge la feature OS Turbo X, studiata per mantenere elevate le prestazioni sul lungo periodo, migliorando fluidità e soprattutto il mantenimento delle app in background. C'è anche la rinnovata funzione GPU Turbo X, ideata per ottenere il miglior bilanciamento fra prestazioni in gioco e consumi, mentre per mantenere basse le temperature c'è un impianto di dissipazione multi-strato in grafene.

Magic 3 Pro+

Per quanto riguarda l'autonomia, tutti e tre i modelli utilizzano batterie da 4.600 mAh con ricarica SuperCharge da 66W (cablata). A bordo dei modelli Pro e Pro+ troviamo anche la ricarica wireless da 50W. Per il software infine, apprendiamo che saranno dotati di Android 11 con la nuova Magic UI 5.0, versione firmware successiva alla 4.2 degli Honor 50, ma sempre con i servizi Google.

Magic 3 – Scheda tecnica

Display OLED curvo da 6.76″ QHD+ (2772 x 1344 pixel) con refresh rate a 120 Hz , HDR10+;

(2772 x 1344 pixel) con refresh rate a , HDR10+; dimensioni di 162,8 x 74,9 x 9,5 mm per 202 grammi (pelle vegana) / 162,8 x 74,9 x 8,99 mm per 203 grammi (vetro)

certificazione IP54 ;

; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888 ;

; GPU Adreno 660;

8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; sensore ID nel display;

Tripla Camera da 50 + 64 + 13 MP con apertura f/1.9-1.8-2.2, autofocus Full PDAF, sensore monocromatico, grandangolo 120°;

con apertura f/1.9-1.8-2.2, autofocus Full PDAF, sensore monocromatico, grandangolo 120°; selfie camera da 13 MP con grandangolo f/2.4;

con grandangolo f/2.4; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, tecnologia IMAX Enhanced (10-bit e Cinematic 3D);

batteria da 4.600 mAh con ricarica SuperCharge 66W ;

con ricarica SuperCharge ; sistema operativo Magic UI 5.0 basato su Android 11.

Magic 3 Pro – Scheda tecnica

Display OLED curvo da 6.76″ QHD+ (2772 x 1344 pixel) con refresh rate a 120 Hz , HDR10+;

(2772 x 1344 pixel) con refresh rate a , HDR10+; dimensioni di 162,8 x 74,9 x 9,5 mm per 212 grammi (pelle vegana) / 162,8 x 74,9 x 8,99 mm per 213 grammi (vetro)

certificazione IP68 ;

; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888+ ;

; GPU Adreno 660;

8/12 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; sensore ID nel display + Face Unlock 3D ;

; Quad Camera da 50 + 64 + 13 + 64 MP con apertura f/1.9-1.8-2.2-3.5, autofocus Full PDAF, sensore monocromatico, grandangolo 120° e teleobiettivo con OIS e zoom ottivo 3.5X, ibrido 10X, digitale 100X;

con apertura f/1.9-1.8-2.2-3.5, autofocus Full PDAF, sensore monocromatico, grandangolo 120° e con e zoom ottivo 3.5X, ibrido 10X, digitale 100X; selfie camera da 13 MP con grandangolo f/2.4 + ToF per Face ID 3D;

con grandangolo f/2.4 + per Face ID 3D; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, tecnologia IMAX Enhanced (10-bit, Cinematic 3D, Modalità Super Night AIS);

batteria da 4.600 mAh con ricarica SuperCharge 66W , ricarica wireless da 50W ;

con ricarica SuperCharge , ricarica da ; sistema operativo Magic UI 5.0 basato su Android 11.

Magic 3 Pro+ – Scheda tecnica

Display OLED curvo da 6.76″ QHD+ (2772 x 1344 pixel) con refresh rate a 120 Hz , HDR10+;

(2772 x 1344 pixel) con refresh rate a , HDR10+; dimensioni di 162,8 x 74,9 x 9,94 mm per 236 grammi (ceramica)

certificazione IP68 ;

; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 888+ ;

; GPU Adreno 660;

12 GB di RAM;

di RAM; 512 GB di storage;

di storage; sensore ID nel display + Face Unlock 3D ;

; Quad Camera da 50 + 64 + 64 + 64 MP con apertura f/1.9-1.8-2.4-3.5, autofocus Full Pixel Octa PD, doppio OIS (sensore principale e teleobiettivo), sensore monocromatico, grandangolo 120° e teleobiettivo e zoom ottivo 3.5X, ibrido 10X, digitale 100X;

con apertura f/1.9-1.8-2.4-3.5, autofocus Full Pixel Octa PD, (sensore principale e teleobiettivo), sensore monocromatico, grandangolo 120° e e zoom ottivo 3.5X, ibrido 10X, digitale 100X; selfie camera da 13 MP con grandangolo f/2.4 + ToF per Face ID 3D;

con grandangolo f/2.4 + per Face ID 3D; supporto dual SIM 5G, Wi-Fi 6 Dual Band, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, tecnologia IMAX Enhanced (10-bit, Cinematic 3D, Modalità Super Night AIS);

batteria da 4.600 mAh con ricarica SuperCharge 66W , ricarica wireless da 50W ;

con ricarica SuperCharge , ricarica da ; sistema operativo Magic UI 5.0 basato su Android 11.

Fotocamera

Altro punto importante della serie Magic 3 è rappresentato dal comparto fotografico. Il top del top è il modello Pro+, caratterizzato da una Quad Camera da 50 + 64 + 64 + 64 MP. Sensore primario e teleobiettivo periscopiale sono gli stessi sensori di Huawei P50 Pro: il primario ha dimensioni di 1/1.28″, mentre il tele ha uno zoom ottico 3.5x. Abbiamo poi un sensore grandangolare Cine da 11 mm ed un ulteriore sensore monocromatico da 64 MP. Ovviamente non manca la doppia stabilizzazione OIS, sia per il modulo principale che per il teleobiettivo.

Per quanto riguarda il Magic 3 Pro, troviamo una Quad Camera da 50 + 64 + 13 + 64 MP, ancora una volta con grandangolo e teleobiettivo con zoom a periscopio. A parte delle piccole differenze, la scelta dell'uno o dell'altro modello pare più puramente estetica, vista la particolare back cover del Pro+. Concludiamo con la fotocamera della versione base: si tratta di un triplo modulo da 50 + 64 + 13 MP con apertura f/1.9-1.8-2.2, sensore monocromatico e grandangolo 120°. Quindi perdiamo il teleobiettivo e qualsiasi tipo di stabilizzazione.

La serie Magic 3 è la prima famiglia di smartphone al mondo con supporto IMAX Enhanced. Ciò si traduce nella possibilità di registrare video 4K HDR ma anche ma anche nel nuovo formato proprietario Honor Magic-Log, un ibrido fra RAW ed MP4 che permette di registrare video 10-bit e di sfruttare 8 LUT preinstallati per applicare dei filtri con tonalità cromatiche che diano un look più cinematografico ai video, dando anche modo al sistema AI di suggerirci il LUT più adatto allo scenario che si sta riprendendo. LUT che, fra l'altro, sono stati realizzati in collaborazione con Bryan McMahan, colorista di Hollywood che ha lavorato ad opere come Forrest Gump, Braveheart e Tree of Life.

Molto utile è anche la possibilità di utilizzare le cuffie TWS come microfono per i video. In alternativa, Magic 3 Pro+ integra 3 microfoni omni-direzionali che, grzie ad un algoritmo, localizzano ed enfatizzano la fonte sonora.

Honor Magic 3 – Prezzo e disponibilità

Honor Magic 3, a partire da 899€ (8/128GB), è disponibile nei colori Golden Hour e Blue Hour, realizzati in pelle sintetica, oltre a Black e White. Magic 3 Pro, a partire da 1099€ (8/256 GB), è disponibile in nelle versioni Golden Hour oppure Black e White, mentre il fratello maggiore Magic 3 Pro+ debutta a partire da 1499€ (nelle versioni Ceramic Black e Ceramic White, da 12/256 GB).

La serie Magic 3 sarà disponibile prima nella Cina continentale mentre la disponibilità nei mercati globali sarà annunciata in un secondo momento.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu