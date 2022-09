Intel Unison: la modalità Desktop arriva su tutti gli smartphone

Non solo notebook futuristici: all'evento di fine 2022 è arrivata un'altra novità altrettanto interessante, ovvero Intel Unison. L'obiettivo è tanto semplice quanto utile, ovvero far diventare realtà la modalità Desktop che metta in comunicazione PC e smartphone. Una feature che finora abbiamo visto soltanto su alcuni marchi specifici, in particolare fra Samsung e Windows, ma anche Xiaomi, OPPO e Realme, ma che finalmente diventerà disponibile per praticamente chiunque.

Intel Unison è ufficiale: la svolta per la comunicazione fra PC e smartphone

Se siete soliti utilizzare frequentemente il PC, notebook o fisso che sia, allora sappiate che Intel Unison potrebbe fare decisamente al caso vostro. Il team Intel ha creato questa novità per rendere più facile e universale l'interazione fra computer e dispositivi mobile, sia Android che iOS. Il funzionamento è pressoché lo stesso dell'app Phone Link di Microsoft: una volta collegato lo smartphone, tramite l'app Intel Unison sarà possibile sfogliare gli album, trasferire foto, video e files, ricevere notifiche, messaggi ed effettuare chiamate.

Entro la fine del 2023, la compagnia ha promesso che renderà disponibile Intel Unison per tutti coloro che ne vorranno usufruire, e il vantaggio è che sarà un'app multi-piattaforma; oltre a Windows, Android e iOS, Intel ha promesso che la renderà disponibile anche per altri sistemi operativi. Per il momento, però, Intel Unison sarà compatibile unicamente con notebook Intel Evo 12a Gen targati Acer, HP e Lenovo, mentre dal 2023 anche per piattaforma Intel Core 13a Gen.

