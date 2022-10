Il tuo PC è in crash? Recupera subito i dati con Recoverit!

Il vostro PC è andato in crash e magari sopra avevate una quantità enorme di dati e file utili per un qualsiasi utilizzo, che sia questo per lavoro o studio? Non temete! Infatti, grazie a Wondershare Recoverit è possibile recuperare i propri dati da un computer in crash ed in quest’articolo vi spieghiamo come!

Come recuperare i propri dati da un computer in crash | Wondershare Recoverit

Il procedimento per ottenere il recupero dei propri dati dal PC in crash, ha come premessa quella di capire perché va in crash il PC. Questo può avvenire a causa di driver obsoleti o incompatibili, programmi o file corrotti, virus e malware ma anche lo spazio della RAM insufficiente o comunque altri problemi della memoria virtuale. Una volta ovviato a questa premessa, possiamo installare Recoverit per recuperarli.

Recuperare dati di un hard disk interno danneggiato

Nel caso vi servisse recuperare i dati dell’hard disk interno del vostro PC che purtroppo si è danneggiato, potete andarlo a recuperare selezionandolo nel menù principale del software Recoverit e iniziare la scansione dei file che potrebbero essere stati danneggiati. Una volta ottenuta, vi basterà cliccare su Recupera, premurandovi però di scegliere con cura i dati precisi che vi servono e quelli che non servono più. Potete approfondire la ricerca al fine di trovare dati anche un po’ più remoti, in modo da non perderne nessuno.

Recuperare dati di un hard disk esterno danneggiato

Se avete un hard disk che purtroppo si è danneggiato e dovete recuperare i dati, potete fare lo stesso procedimento collegandovi, tramite Recoverit, alla periferica che vi serve ed iniziando la scansione dei vari file, che potete trovare sia tramite una modalità veloce, sia tramite una modalità più approfondita. Una volta che i file sono stati recuperati, prima di cliccare “Recupera”, assicuratevi di salvarli su una periferica nuova e pulita piuttosto che sull’hard disk crashato, così da averli pronti per tornare ad utilizzarli.

Recuperare i propri dati da un PC in crash su Windows 10

Infine, vi spieghiamo un modo semplice ma molto utile per recuperare i propri dati da un PC Windows 10 in crash, sempre tramite Recoverit. Ma come possiamo fare? Anzitutto, cliccando nell’apposita sezione, cioè PC in Crash di Sistema, potete iniziare il processo. Il programma vi chiederà di scegliere l’USB su cui creare un’unità avviabile (USB Bootable), che sarà in ogni caso formattata (quindi vi consigliamo di usarne una nuova e vuota).

Una volta effettuata quest’operazione, Recoverit vi chiederà su quale disco ripristinare i dati recuperati grazie all’USB Bootable, tornando quindi alla normalità.

Come acquistare Recoverit

E questi erano i vari utilizzi per recuperare i propri dati del vostro PC in crash, ma come possiamo ottenere Recoverit? Oltre alla versione di prova, sul sito ufficiale potete acquistare i vari piani del programma con le varie funzioni utili a partire dall’ottimo prezzo di 69€, con pacchetti lifetime che non richiedono alcun abbonamento mensile o annuale. Il programma è possibile ottenerlo sia per Windows che per Mac, dove le funzioni sono quasi le stesse.

