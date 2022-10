iPad in plastica con tastiera inclusa: il piano di Apple ormai cancellato

Secondo le ultime informazioni condivise da un noto analista, Apple avrebbe pensato ad un iPad con design in plastica e tastiera inclusa nella confezione per andare ad aggredire una determinata fascia di mercato. Purtroppo, l'azienda di Cupertino avrebbe rinunciato a questa idea.

Un iPad economico con tastiera per competere con i Chromebook, il piano cancellato di Apple

Secondo quanto riportato da Mark Gurman, noto insider ed analista del settore, Apple avrebbe considerato l'idea di realizzare un iPad con scocca in plastica e di includere nella confezione una tastiera realizzata nello stesso materiale.

L'obiettivo, secondo l'insider, sarebbe stato quello di competere con i Chromebook nella fascia di mercato dei PC completi sotto i 500 dollari, settore in cui Apple fatica a trovare una proposta allettante soprattutto per l'ambiente scolastico.

Non è chiaro, tuttavia, se l'iPad con design in plastica sarebbe dovuto arrivare insieme alla decima generazione di iPad, annunciata la scorsa settimana. L'idea sembrerebbe essere abbandonata per il momento, ma non è detto che la prossima generazione di iPad non possa riservarci qualche sorpresa.

Apple, d'altro canto, sembrerebbe intenta a portare sulla linea degli iPad Pro per la prima volta un display OLED, ma anche per questa nuova generazione bisognerà aspettare almeno il 2024.

