Bone Conduction Headphones: ecco i primi auricolari Xiaomi a conduzione ossea

Xiaomi ha lanciato sul mercato cinese i Bone Conduction Headphones, il suo primo paio di auricolari sportivi Bluetooth a conduzione ossea. Il design avvolgente permette alle cuffie di rimanere salde al loro posto anche durante le attività sportive più intense, come per esempio la corsa all'aperto.

Xiaomi Bone Conduction Headphones: Bluetooth, conduzione ossea e batteria da 165 mAh

I Bone Conduction Headphones di Xiaomi sono dotati di una batteria da 165 mAh che garantisce un'autonomia di ben 12 ore. Inoltre, grazie alla ricarica rapida tramite il connettore USB-C, con soli 10 minuti di carica è possibile ascoltare 2 ore di musica.

Questi auricolari sportivi Bluetooth 5.2 di Xiaomi pesano circa 28 grammi e sono certificati IP66, ovvero impermeabili all'acqua e resistenti al sudore. Le cuffie offrono una latenza di soli 85 millisecondi, con una connessione simultanea a due dispositivi.

Grazie alla connessione rapida di MIUI, i Bone Conduction Headphones possono essere facilmente collegati in pochi secondi a qualsiasi smartphone sfrutti il sistema operativo di Xiaomi basato su Android, recentemente aggiornato alla versione 13. Le cuffie sono dotate anche di microfono con riduzione del rumore e pulsanti fisici.

I Bone Conduction Headphones di Xiaomi sono disponibili in Cina, tramite gli store più popolari come JD, ad un prezzo di 699 yuan (circa 100€). Se invece siete più interessati alle cuffie true-wireless, l'azienda cinese ha recentemente presentato le nuove Buds 4 Pro, con ANC e audio spaziale.

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram, che visualizzate qui in basso con le ultime offerte, e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!⭐️ Scopri il