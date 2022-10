Xiaomi Buds 4 Pro sono le TWS premium da avere: ANC, audio spaziale e Bluetooth 5.3!

Mentre in Italia siamo ancora fermi alla terza generazione, ad agosto la casa di Lei Jun ha lanciato in patria una nuova versione delle sue TWS premium. Le Xiaomi Buds 4 Pro sono ancora un'esclusiva cinese ma se siete curiosi di provare il top audio del brand allora Banggood viene in vostro soccorso con un bel codice sconto dedicato!

Le Xiaomi Buds 4 Pro debuttano su Banggood: il prezzo scende con codice sconto!

Le ultime TWS targate Xiaomi si presentano come un vero gioiellino: abbiamo una doppia finitura (opaca e lucida), uno stile elegante ma – al contempo – sobrio e senza troppi fronzoli. Ancora una volta il brand cinese ha sfornato una soluzione minimale ma senza scadere nell'anonimato.

Le Xiaomi Buds 4 Pro offrono un'indossabilità in-ear e sono dotate di cancellazione attiva del rumore ANC fino a 48 dB. Non mancano altre caratteristiche top come l'audio spaziale, il supporto LHDC 4.0, driver dinamici da 11 mm, il Bluetooth 5.3 e tanta autonomia!

I nuovi auricolari true wireless Xiaomi Buds 4 Pro non sono ancora arrivati in Italia ma possono essere acquistati in offerta con codice sconto da Banggood! In basso trovate sia il link alla pagina del prodotto che il coupon da utilizzare per risparmiare.

Se non visualizzi correttamente il box qui sotto, prova a disattivare AdBlock.

N.B. – Riscatta il Coupon -8% da questa pagina per ottenere il prezzo indicato!

Per restare sempre aggiornato sulle migliori offerte e non perdere nemmeno un'occasione, iscriviti al nostro canale Telegram dedicato a Banggood!

Your Browser Does Not Support iframes! Your Browser Does Not Support iframes!

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il