iQOO è pronta al lancio dei suoi primi auricolari TWS da gaming

Già da diverso tempo si vocifera dell'ingresso di iQOO nel mondo delle cuffie senza fili. E dopo le indiscrezioni e le voci di corridoio, ecco arrivare una conferma ufficiale: il brand di vivo è pronto a fare il suo ingresso in questo mercato con iQOO TWS Air e in questo approfondimento vi sveliamo tutti i leak su caratteristiche tecniche, design, prezzo ed uscita dei primi auricolari true wireless da gaming della compagnia!

iQOO TWS Air: tutto quello che sappiamo sui primi auricolari da gaming del brand

Design e caratteristiche tecniche

Come anticipato in apertura i primi segnali in merito alle iQOO TWS Air è arrivato un po' di tempo fa, ma per ora l'azienda ha confermato solo un modello (su quattro citati dai leak). Gli auricolari sono già comparsi in un'immagine promozionale che ne svela parte del look.

Avremo una custodia con colorazione scura, l'interno ocra ed il logo del brand sulla parte frontale (insieme alla luce LED per lo stato del dispositivo). Le cuffiette presentano la medesima combinazione cromatica (nero/ocra) mentre l'indossabilità sembra essere semi in-ear.

Purtroppo l'azienda cinese non ha ancora svelato nulla sulle caratteristiche vere e proprie. Comunque possiamo aspettarci di certo la presenza della modalità a bassa latenza, utile proprio per il gaming (e la riproduzione di contenuti video).

iQOO TWS Air – Prezzo e data di presentazione

iQOO TWS Air Caratteristiche tecniche, prezzo, uscita

La data di presentazione dei primi auricolari true wireless da gaming di iQOO, chiamate TWS Air, è fissata per il 20 ottobre, mentre per il prezzo di vendita non ci sono ancora dettagli. Insieme alle cuffie sarà presentato anche lo smartphone Neo 7, un dispositivo che si posiziona come un vero e proprio flagship killer (con specifiche parecchio soddisfacenti ed un prezzo invitante).

di GizChina con offerte e coupon esclusivi sempre diversi

⭐️ Scopri il