Vertu Fold 3 ufficiale: è il foldable di lusso con fotocamera rotante

Probabilmente nessuno si aspettava la presentazione di Vertu Fold 3, trattandosi di una compagnia che fino a qualche anno fa sembrava sull'orlo del fallimento. Era il 1998 quando Nokia creava questa sussidiaria, pensata per proporre dispositivi hi-tech per quella fascia d'utenza disposta a spendere per avere un prodotto di lusso. La ricerca del successo economico non è mai arrivata, però: nel 2017 l'azienda ha dichiarato bancarotta, seppur si sia ripresa negli anni successivi.

Vertu presenta Fold 3, il nuovo pieghevole per chi è alla ricerca del lusso

Una ripresa che abbiamo potuto constatare con l'avvento del primo Vertu Fold, antesignano nel mondo dei pieghevoli dell'ultimo modello, Vertu Fold 3. E così come il primo modello, anche questo adotta quel design outfold che solamente Huawei ha deciso di portare avanti con la sua linea XS. Se da un lato lo smartphone è tutto schermo, dall'altro si caratterizza per l'adozione di una scocca in pelle di alligatore per un peso di 295 grammi.

L'altra peculiarità del nuovo pieghevole Vertu è una feature mai vista prima su uno smartphone del genere, ovvero la fotocamera rotante, pensata per eliminare l'esigenza di una selfie camera che fori lo schermo. In questo modo, da aperto c'è un pannello flessibile AMOLED da 7,2″ 1.620 x 1.520 senza ingombri o fori. Parlando di specifiche, Vertu Fold 3 si basa su Snapdragon 765 con 8/256 GB di memoria, batteria da 3.500 mAh e fotocamera da 48+16 MP con ultra-grandangolare.

Lato software, poi, Vertu ha integrato la tecnologia di crittografia V TALK per proteggere le comunicazioni, oltre al controllo remoto per bloccare lo smartphone o cancellare i dati in caso di furto o smarrimento. Purtroppo, però, il software è decisamente poco al passo coi tempi, trattandosi di Android 10. Per i più esigenti, c'è anche un apposito accessorio, una cover a forma di borsetta per poterlo portare in giro come fosse una borsetta alla spalla.

Alcun di voi potrebbero avere una sensazione di dejà vu, e non a caso, perché Vertu Fold è a tutti gli effetti un rebrand del mai uscito Royole FlexPai 3.

Prezzo e data d'uscita

Tenetevi forte, perché il prezzo di Vertu Fold 3 è decisamente per pochi: sullo store ufficiale è possibile acquistarlo a ben 8.242€.

