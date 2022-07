Huawei Mate Xs 2 è qui: il nuovo pieghevole arriva in Italia

Dopo il debutto in patria e i primi indizi in merito al lancio anche alle nostre latitudini, ecco che il nuovo pieghevole top di gamma Huawei Mate Xs 2 è finalmente ufficiale in Italia: andiamo a scoprire tutti i dettagli di questa elegantissima novità, con tutte le info su prezzo e disponibilità!

Huawei Mate Xs 2 ufficiale in Italia: novità e prezzo per il nostro paese

Il nuovo Huawei Mate Xs 2 è l'erede del tradizionale design tipico del brand, con apertura verso l'esterno. Ultraleggero ed ultrasottile, piatto e potente, l'ultimo pieghevole offre un'esperienza premium a tutto tondo. La cerniera a doppia rotazione Falcon Wing di nuova generazione con piega piatta contribuisce a rendere il dispositivo ancora più compatto; Mate Xs 2 pesa solo 255 grammi ed è realizzato con fibre di vetro, leghe in titanio di grado aerospaziale ed inserti in acciaio.

Quando è aperto, il display True-Chroma del top di gamma misura 7.8″ con risoluzione 2480 x 2200 pixel in 19:9 ed offre una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, con oscuramento PWM a 1440 Hz e campionamento del tocco a 240 Hz. Lo strato anti-riflettente Nano Optical Layer contribuisce a migliorare la visibilità sotto la luce del sole.

Con il primo e innovativo design in fibra di vetro 3D per texture più raffinate, Mate Xs 2 ha introdotto un altro progresso in tema di estetica. Questo permette di avere un effetto morbido al tatto e di ridurre le impronte digitali. Lo smartphone è disponibile in bianco con una texture in pelle naturale. Inoltre, in dotazione è fornita anche una custodia in PU semi-coperta che ha lo stesso colore dello smartphone e, non solo fornisce una migliore protezione, ma funziona anche come supporto.

Passando all'interno di Huawei Mate Xs 2, anche in questo caso abbiamo caratteristiche al top. Il nuovo pieghevole è mosso dallo Snapdragon 888, accompagnato da 8 GB di RAM e 512 GB di storage, ed è alimentato da una batteria da 4.600 mAh con ricarica SuperCharge da 66W. Inoltre, il sistema di raffreddamento a liquido al grafene (Graphene Liquid Cooling System) migliora ulteriormente le prestazioni di dissipazione del calore. Per arricchire l'esperienza di intrattenimento audio-video, abbiamo suoni stereo di grande ampiezza che creano un campo sonoro surround, con il supporto della tecnologia AI Sound Engine.

Completiamo la nostra panoramica con il comparto fotografico, basato su un sistema True-Chroma con un sensore principale da 50 MP, un modulo ultra-wide da 13 MP ed un teleobiettivo da 8 MP.

Il nuovo top di gamma pieghevole Huawei Mate Xs 2 è già disponibile sullo store ufficiale del brand al prezzo di 1,999.9€. Fino al 31 agosto 2022 sarà disponibile in pre-ordine e con un deposito di 10€ si otterrà uno sconto di 100€; la promo lancio non finisce qui perché oltre a risparmiare si riceverà in regalo un paio di auricolari premium FreeBuds Pro 2. Le vendite vere e proprie partiranno poi da 1° settembre: in questo caso sarà possibile acquistare il flagship con le cuffie in regalo fino al 30 settembre.

