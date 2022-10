Lenovo mostra il suo laptop con display arrotolabile

Pare proprio che Lenovo veda nel mercato dei rollable un futuro molto roseo e promettente. Non a caso questa è stato un tema chiave del Tech World tenuto dall'azienda quest'anno. Dopo lo smartphone arrotolabile a marchio Motorola mostrato nel corso dell'evento, il colosso della tecnologia ha presentato un ulteriore dispositivo decisamente innovativo nel suo form-factor: un laptop della serie ThinkPad con schermo arrotolabile.

Questo è il laptop Lenovo con display che si arrotola

Quello mostrato da Lenovo alla Tech World 2022 è un prototipo di laptop con schermo arrotolabile, un dispositivo che per il suo form-factor aprirebbe le porte ad una esperienza multi-tasking di livello superiore. Da retratto, il laptop Lenovo ThinkPad presenta un display da 12″. Ma il suo schermo arrotolabile può espandersi in verticale e raggiungere dimensioni pari a 16″.

Al momento, tuttavia, l'azienda non ha fornito ulteriori dettagli sul funzionamento di questa tecnologia e sul laptop in sé, ma immaginiamo che – se e quando verrà rilasciato al pubblico – Lenovo ThinkPad possa rappresentare un ottimo compagno di lavoro per sviluppatori e content creator, che potranno godere di uno schermo di più grandi dimensioni su cui lavorare, esattamente nel momento necessario.

Maggiori dettagli sul laptop con display arrotolabile di Lenovo dovremmo riceverle in occasione del CES del prossimo anno.

