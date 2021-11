Il nuovo pieghevole Royole FlexPai 3 nasconde una sorpresa

Il primo verso smartphone pieghevole lanciato sul mercato non è stato un terminale Samsung o Huawei, bensì un dispositivo a marchio Royole (nel “lontano” 2018). La casa cinese è stata la prima a presentare un dispositivo dotato di un display foldable e dopo il primo esperimento è arrivato anche un secondo capitolo. Ora, a distanza di un anno il brand cinese sembra pronto a rilasciare Royole FlexPai 3: ecco che cosa sappiamo sul nuovo modello pieghevole!

Royole FlexPai 3 nelle prime immagini “ufficiose”: ecco il nuovo pieghevole

In realtà questa non è la prima volta che si parla del nuovo pieghevole del brand: Royole FlexPai 3 è stato avvistato nel database del TENAA già a febbraio, ma da allora se n'erano perse le tracce. Ora il flagship foldable ritorna sotto i riflettori grazie a Evan Blass: l'insider ha pubblicato quelli che dovrebbero essere i primi render “ufficiosi” del terminale, facendo luce sul design.

Lo smartphone non è cambiato molto rispetto a quanto visto nelle immagini del TENAA, ma ora è ben visibile la sua principale feature: Royole FlexPai 3 sarà dotato di una selfie camera pop-up posizionata nella sezione in alto a destra. Il retro ospita una dual camera con flash LED, inserita in un modulo quadrato. La parte frontale è caratterizzata da un display outfold, ossia che si piega verso l'esterno (similmente ai modelli Huawei); non a caso la scocca posteriore presenta un ritaglio quadrato per ospitare la fotocamera quando il dispositivo è “chiuso”.

In merito al resto delle caratteristiche, il TENAA aveva confermato dimensioni di 147,1 x 138,8 x 7 mm, un pannello da 7.2″ ed una batteria da 3.360 mAh (valore minimo). Il lettore d'impronte è posizionato di lato. Si tratterà di uno smartphone 5G ma per ora mancano ulteriori dettagli: non appena emergeranno altre novità provvederemo ad aggiornare questo articolo.

