iQOO Neo 7 paparazzato: la fotocamera avrà una caratteristica da top di gamma

Sembra proprio che Neo 7 si prepari a confermare la bontà di un brand, come quello di vivo, che noi occidentali continuiamo a bramare in veste ufficiale. Era l'inizio del 2019 quando la compagnia asiatica annunciava il lancio di un sub-brand destinato a essere l'erede spirituale di OnePlus, riportando in auge il concetto di flagship killer. Lo stesso possiamo dire per il nuovo iQOO Neo 7, che si fregerà di specifiche tecniche di fascia alta ma a un prezzo più contenuto della media: ecco cosa sappiamo fino a questo momento!

Aggiornamento 04/10: iQOO Neo 7 potrebbe essere stato avvistato dal vivo, con una caratteristica di tutto rispetto. Trovate le novità direttamente all'interno dell'articolo.

iQOO Neo 7 sta arrivando: ecco tutto quello che sappiamo

Design e display

Neo 6

Non sappiamo ancora come sarà fatto ufficialmente iQOO Neo 7, ma grazie ai leak che circolano abbiamo maggiori dettagli (sempre in cerca di conferma) sullo schermo e le specifiche tecniche. Pare che ritroveremo vari dettagli mutuati da iQOO 10, fatta eccezione per il chipset.

Presunto Neo 7

Lo smartphone dovrebbe integrare un display piatto da 6.78″ in Full HD+ con refresh rate a 120 Hz e sensore ID integrato, probabilmente con tecnologia Samsung AMOLED E5 rispetto a quella E4 del modello precedente Neo 6.

Il dispositivo sarebbe stato immortalato tramite i social cinesi: si tratta infatti di un modello vivo inedito ed è molto probabile che la sua identità sia proprio iQOO Neo 7. Impossibile non notare la presenza di un obiettivo con zoom a periscopio.

Specifiche e caratteristiche tecniche

Al posto dello Snapdragon 870 di Neo 6, con iQOO Neo 7 dovremmo assistere al ritorno del nuovo Dimensity 9000+ di casa MediaTek, lo stesso che troviamo sulla Dimensity Edition di Xiaomi 12 Pro.

È un SoC a 4 nm TSMC con CPU octa-core (1 x 3,2 GHz + 3 x 2,85 GHz + 4 x 1,8 GHz) e GPU Mali-G710 MC10. Quanto ai tagli di memoria, dalle ultime voci provenienti da Digital Chat Station abbiamo notizie in merito a tre configurazioni: infatti, saranno da 8/128 GB, 8/256 GB e 12/256 GB. Questo dettaglio è abbastanza certo in quanto proverrebbe dai codici SKU sulle confezioni dello smartphone.

A bordo del flagship killer dovremmo trovare una batteria da 4.700 mAh con il supporto alla ricarica rapida da 120W (più potente degli 80W di Neo 6) e questo è praticamente certo grazie alla certificazione ottenuta dall'ente 3C. Ciò non fa altro che rendere Neo 7 uno smartphone di grande impatto.

Per ciò che concerne il comparto fotografico, si parla di una tripletta da 50 + 8 + 2 MP comprensiva di sensore Sony IMX766V con OIS, lo stesso visto su X70 Pro. I moduli secondari sarebbero un ultra-wide ed un obiettivo macro; nel caso dell'ipotesi rebrand di iQOO 10, potremmo trovate invece unità da 13 e 12 MP. La presunta immagine dal vivo trapelata nelle scorse ore mostra la presenza di uno zoom a periscopio.

iQOO Neo 7 – Prezzo e data d'uscita

Sebbene bisogni attendere ancora per il lancio di iQOO Neo 7, il brand ha iniziato a muovere i primi passi verso la presentazione. Infatti, il Vice Presidente del brand ha comunicato di voler mostrare nuovi prodotti, riferendosi chiaramente al modello in questione, che dovrebbe dunque arrivare per il mese di ottobre 2022.

O almeno questo stando agli ultimi leak, come quello di Digital Chat Station che parla del dispositivo con Dimensity 9000+ lanciato ad ottobre. Dunque, è difficile considerare che possa arrivare negli ultimi giorni di settembre e inquadrare l'uscita al mese entrante. Mancano anche i dettagli riguardanti il prezzo: se ci basiamo su quelli di Neo 6, si dovrebbe partire da circa 2.799 yuan (circa 405€).

