vivo Origin OS cambia volto, primi dettagli anche per FunTouch OS 13?

Nell'attesa che venga presentato iQOO Neo 7, ma anche la serie X90, vivo sta pensando anche al software, che sia Origin OS in Cina o FunTouch OS da noi. Prendendo a esempio l'interfaccia in patria, il brand sta per lanciare la versione 2.5, che già sembra avere un nome abbastanza particolare.

Origin OS 2.5 Forest: cosa troveremo nella FunTouch OS 13 cinese?

A parlare della nuova interfaccia software di vivo e iQOO in Cina è il leaker Bald Panda, che con diversi post parla appunto della nuova versione Origin OS 2.5, che immaginiamo andrà a customizzare Android 13, ormai in procinto di essere su tutti i nuovi smartphone in uscita. Il nome scelto però, sarà ancora una volta molto particolare. Infatti, si passerà dall'attuale Ocean (cioè la versione fino alla 2.1) a Forest.

Ma cosa potremmo trovare, di preciso, nel nuovo Origin OS Forest? Immaginiamo, considerando l'evolversi dei software collegati ad Android, che vedremo un refresh del sistema di widget, che ormai sono rientrati in pianta stabile sugli smartphone e che vivo potrebbe avvicinare ancor di più a quelli di Apple. Possibile una qualche mossa per rendere interattivo il punch-hole intorno alla selfie camera e tanti altri accorgimenti utili.

Ma quando arriverà la nuova versione? L'idea è che il brand possa presentarla con la serie vivo X90, sebbene bisognerà vedere se iQOO voglia anticipare la serie 11. Difficile possa esserci già sul Neo 7. Quanto alla versione internazionale, immaginiamo che la FunTouch OS 13 possa arrivare contestualmente all'arrivo dei top gamma in Europa.

