Google Chrome si aggiorna: buone notizie per i tablet

Nonostante il mercato dei tablet non se la stia passando benissimo, Google ha comunque deciso di rilasciare un nuovo aggiornamento per l'app Chrome pensato proprio per questa categoria di dispositivi. Un update che si prospetta decisamente utile, specialmente per chi lo utilizza come sostitutivo allo smartphone per navigare sul web, che sia in ufficio o dalla comodità del divano del proprio salotto.

Il nuovo aggiornamento Google Chrome punta a migliorare l'esperienza web su tablet

Quante volte capita di aprire molte tab su Google Chrome e non riuscire a trovare al volo quella che si vuole consultare, specialmente su uno schermo piccolo? Per questo, Google ha introdotto la visualizzazione delle tab affiancate come presente sulla versione del browser su PC, facilitando ulteriormente la navigazione nascondendo il tasto di chiusura quando le tab sono troppo piccole e aggiungendo lo scorrimento automatico all'indietro per tornare alla scheda precedente.

Ma la novità più apprezzabili fra quelle dell'aggiornamento di Chrome è probabilmente la visualizzazione in griglia delle tab aperte: anziché averle solo nella barra in alto disposte in orizzontale, si avrà anche una visualizzazione d'insieme con tanto di anteprima dei siti che abbiamo precedentemente aperto e lasciato in background.

Non mancano novità per il multitasking e per chi usa la modalità split-screen, dato che Chrome aggiunge il supporto al drag and drop, cioè il poter spostare elementi come immagini, testo e link trascinandoli col dito nell'altra schermata laterale; tuttavia, per il momento il supporto sembrerebbe previsto solamente per app Google come Gmail, Foto e Keep. Ci sono anche altre nuove funzioni, come la possibilità di pre-impostare l'apertura in modalità Desktop e la visualizzazione in gruppi di schede.

Dopo aver già aggiornato altre sue app, questo update Google punta in direzione del Pixel Tablet, che l'azienda ha nuovamente confermato arriverà nel 2023.

