iPhone 14 Plus a rischio flop: Apple cambia i piani di vendita

Di tutti i melafonini di ultima generazione presentati, non c'era bisogno di un indovino per capire che iPhone 14 Plus sarebbe stato il meno di successo. Non perché sia un cattivo prodotto, anzi, ma il suo piazzamento di prezzo lo rende poco appetibile ai consumatori a causa della maggiore competitività dei modelli Pro. Sin dalle prime settimane di vendita, infatti, Cupertino avrebbe deciso di rivedere i programmi di produzione, riallocando le risorse verso i modelli più venduti.

Cambio di programma per iPhone 14 Plus: vendite minori del previsto

Se si guarda al mercato statunitense, con soli 100$ in più si può passare da iPhone 14 Plus ad iPhone 14 Pro, che vanta un più resistente frame in acciaio e una più avanzata dotazione hardware con schermo LTPO Pro Motion a 120 Hz con Always-On, Apple A16 Bionic a 4 nm e una tripla fotocamera con il nuovo sensore da 48 MP e un teleobiettivo 3x; per non parlare dell'Isola Dinamica, che per molti rappresenta una ventata d'aria fresca lato design. E per chi volesse uno smartphone dallo schermo più grande, con 200$ in più c'è il modello più pregiato, iPhone 14 Pro Max. Per quanto riguarda l'Italia, la situazione prezzi è diversa: passare da Plus a Pro richiede un esborso di 160€, mentre da Plus a Pro Max di 310€.

Differenze fra dollaro ed euro a parte, Apple starebbe rivalutando la produzione di iPhone 14 Plus a causa proprio della domanda minore rispetto al previsto. Secondo fonti vicine alla catena di approvvigionamento di Apple, la compagnia avrebbe richiesto ai suoi partner asiatici di interrompere immediatamente la produzione del modello Plus, oltre ad aver contattato fornitori di due componenti dello smartphone per richiedere loro di ridurre la produzione fino al 90%. Nel mentre, Apple avrebbe richiesto di aumentare la produzione dei succitati Pro e Pro Max, proprio in virtù del loro maggiore apprezzamento sul mercato.

Anche se per motivi diversi, iPhone 14 Plus potrebbe fare la fine del modello Mini, messo da parte dopo due anni a causa delle vendite non in linea con quanto desiderato. Per il momento, però, sembra che Apple sia convinta di lanciare un iPhone 15 Plus per il prossimo anno, anche se le attenzioni saranno in gran parte per l'inedito iPhone 15 Ultra.

