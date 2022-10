Dove comprare Xiaomi Book Pro 14 2022: disponibile anche in versione AMD Ryzen

La nuova serie di notebook premium e leggeri di Xiaomi ha debuttato in Cina ma per fortuna è disponibile anche alle nostre latitudini grazie “ai soliti store”. Dopo il focus dedicato al modello da 16″ (qui trovate tutti i dettagli) ora è tempo di pensare alla versione da 14″: andiamo a scoprire dove comprare Xiaomi Book Pro 14 2022 e – sopratutto – come fare per risparmiare, in offerta lampo oppure con un bel codice sconto dedicato!

Dove comprare Xiaomi Book Pro 14 2022 e come risparmiare (in offerta lampo o con codice sconto)

Come da tradizione, Xiaomi Book Pro 14 2022 arriva con un design minimale ed essenziale ed un corpo leggero. Lo spessore della scocca, realizzata interamente in lega di alluminio aeronautico, è di appena 14.9 mm. Non manca un ampio display touch OLED da 14″ con risoluzione 2.8K, rapporto in 16:10 e cornici sottilissime.

Per quanto riguarda i processori, ovviamente non mancano soluzioni di dodicesima generazione; abbiamo una versione con Intel Core i5 1240P con grafica MX550 ed una variante maggiorata equipaggiata con i7 1260P e RTX 2050. Abbiamo poi due versioni con processori AMD, una con Ryzen 7 6800H ed una con Ryzen 5 6600H.

La batteria è un'unità da 56 Wh con ricarica da 100W e sono presenti sia una porta Thunderboalt 4 che due ingressi Type-C.

E ora che abbiamo visto quali sono le caratteristiche principali del terminale è arrivato il momento di pensare agli affari: dove comprare Xiaomi Book Pro 14 2022 e quali sono le migliori occasioni, in offerta lampo o con codice sconto, per risparmiare?

Il nuovo laptop leggero e potente è disponibile in offerta su TradingShenzhen. Di seguito trovate il link alla pagina del prodotto: se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

Versione Intel

Versione Ryzen

