Nuova Apple TV 4K: 50% di prestazioni in più grazie al chip A15 Bionic

È stata annunciata ieri la nuova Apple TV 4K 2022, il set-top-box del gigante di Cupertino che promette prestazioni ampiamente migliorate grazie al chip in dotazione sugli iPhone 13 e sugli iPad mini di sesta generazione.

A15 Bionic e supporto ad HDR10+ per la nuova Apple TV 4K 2022 | Caratteristiche e prezzo

Presentata in occasione del lancio dei nuovi iPad, Apple TV 4K 2022 è dotata di chip A15 Bionic ed offre circa il 50% di prestazioni in più rispetto al modello della generazione precedente. La GPU, invece, guadagna circa il 30% di potenza in più, garantendo un gameplay ancora più fluido.

Grazie a questo nuovo aggiornamento hardware, il set-top-box di Apple adesso supporta il formato HDR10+, in grado di restituire colori vivaci per un'esperienza di visione più naturale. Apple TV 4K supporta anche i formati Dolby Vision, Dolby Atmos e Dolby Digital 7.1 e 5.1.

Anche per questa versione troviamo il telecomando Siri Remote con clickpad sensibile al tocco che permette di navigare l'interfaccia di Apple TV in modo fluido e preciso.

Apple TV 4K 2022 è disponibile in due versioni che variano per connettività e spazio disponibile per l'installazione di applicazioni e download dei contenuti:

WiFi con 64 GB di spazio di archiviazione al prezzo di 169€

WiFi ed Ethernet con 128 GB di storage ad un costo di 189€.

Entrambi i modelli saranno disponibili dal 4 novembre tramite Apple Store e rivenditori autorizzati, includendo in confezione anche una prova gratuita di 3 mesi di Apple TV+, il servizio di streaming video curato dalla compagnia di Cupertino.

